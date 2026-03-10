search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 22:59
ΕΛΛΑΔΑ

10.03.2026 22:51

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του, καβάλησε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο πεζό

asthenoforo

Ένα σοκαριστικό τροχαίο συγκλόνισε την Πολίχνη Θεσσαλονίκης το βράδυ της Τρίτης, 10/3, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:00 στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και «σκαρφάλωσε» στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας δύο άτομα που εκείνη την ώρα περπατούσαν στο σημείο.

Για μεγάλη ταχύτητα του ΙΧ κάνουν λόγο αυτόπτες μάρτυρες – Συνελήφθη ο 27χρονος οδηγός

Από την παράσυρση, ο ένας άνδρας, ηλικίας 25 ετών, τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο δεύτερος πεζός τραυματίστηκε ελαφρύτερα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου του παρασχέθηκε άμεσα ιατρική φροντίδα.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι το αυτοκίνητο κινείτο με μεγάλη ταχύτητα, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, αφού το όχημα ξήλωσε πινακίδα από στάση, ένα δέντρο και μια πινακίδα φωτισμού.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος, ενώ ο 27χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη από την υποδιεύθυνση τροχαίας Θεσσαλονίκης.

