Ιωάννινα: Δήθεν μοναχός έπαιρνε χρήματα από πιστούς, τάχα για ανέγερση κελιών

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα σε 29χρονο που παρίστανε τον ιερομόναχο για να εισπράττει χρήματα από πιστούς.

Η καταγγελία της Μητρόπολης Ιωαννίνων

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για άνδρα, που εμφανιζόταν άλλοτε με ράσα και άλλοτε με πολιτικά και ζητούσε οικονομική ενίσχυση από πολίτες για την ανέγερση κελιών μοναχών.

Οπλοστάσιο, χειροπέδες και… ράσα στο σπίτι του

Οι αστυνομικοί μετά από μεθοδική έρευνα ταυτοποίησαν τον 29χρονο και έκαναν έφοδο στο σπίτι του:

Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Είδη παραλλαγής: Καλπάκι, κουκούλια, καλιμάφκι και ένα Ιερό Ευαγγέλιο.

Αστυνομικός εξοπλισμός: Δύο ζεύγη χειροπεδών, φορητοί ασύρματοι, πτυσσόμενη ράβδος (γκλοπ), ακόμα και αστυνομικός φάρος!

Οπλισμός: Ένα ημιαυτόματο αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρες και σφαιρίδια, καθώς και ένας σουγιάς 21 εκατοστών.

Οι πλαστές σφραγίδες και η «Άμεση Δράση»

O 29χρονος χρησιμοποιούσε δύο σφραγίδες, οι οποίες ανέγραφαν στοιχεία «ιερομονάχου» και «αστυνομικού».

Μάλιστα, στην κατοχή του βρέθηκε και μεταλλικό σήμα με την αναγραφή «ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», γεγονός που εξετάζεται αν χρησιμοποιούνταν για να εκφοβίζει ή να πείθει τα θύματά του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης, αντιποίηση, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, εράνων και λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.

