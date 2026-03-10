Ιωάννινα: Δήθεν μοναχός έπαιρνε χρήματα από πιστούς, τάχα για ανέγερση κελιών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα σε 29χρονο που παρίστανε τον ιερομόναχο για να εισπράττει χρήματα από πιστούς.
Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για άνδρα, που εμφανιζόταν άλλοτε με ράσα και άλλοτε με πολιτικά και ζητούσε οικονομική ενίσχυση από πολίτες για την ανέγερση κελιών μοναχών.
Οι αστυνομικοί μετά από μεθοδική έρευνα ταυτοποίησαν τον 29χρονο και έκαναν έφοδο στο σπίτι του:
Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
O 29χρονος χρησιμοποιούσε δύο σφραγίδες, οι οποίες ανέγραφαν στοιχεία «ιερομονάχου» και «αστυνομικού».
Μάλιστα, στην κατοχή του βρέθηκε και μεταλλικό σήμα με την αναγραφή «ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», γεγονός που εξετάζεται αν χρησιμοποιούνταν για να εκφοβίζει ή να πείθει τα θύματά του.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης, αντιποίηση, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, εράνων και λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.
