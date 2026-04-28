Η Κεραμέως μίλησε με τον τραυματία από τους πυροβολισμούς στο κατάστημα του ΕΦΚΑ – «Έχει την στήριξη όλων μας»

Για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε κατάστημα του ΕΦΚΑ από τον 89χρονο σχολίασε η Νίκη Κεραμέως.
Η υπουργός Εργασίας βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο διάσκεψης του ΟΟΣΑ, όπου ενημερώθηκε για το περιστατικό και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον τραυματία υπάλληλο.
«Από την Κωνσταντινούπολη στην οποία βρίσκομαι για την Υπουργική Διάσκεψη ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, ενημερώθηκα για την επίθεση 89χρονου σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη. Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και την Υφυπουργό οι οποίοι φθάνουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ ήδη βρίσκεται εκεί η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΣΥ».
Σε δεύτερη ανάρτησή της, έκανε γνωστό ότι μίλησε με τον υπάλληλο, ο οποίος έχει τραυματιστεί ελαφρά.
Διαβάστε επίσης:
Διαβάστε επίσης:
Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: Πώς πέφτουν οι μάσκες, ο «θεσμικός» αφήνει χυδαία υπονοούμενα κατά δικαστών
Φαραντούρης για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου έρχεται να δικαιώσει όσους δυσπιστούν για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης
Υποκλοπές: Στα «χαρακώματα» μετά την αρχειοθέτηση – Αίτημα για εξεταστική, διάσταση εκτροπής από Ανδρουλάκη, «σεβασμός στη Δικαιοσύνη» απαντά ο Μαρινάκης
