Η Κεραμέως μίλησε με τον τραυματία από τους πυροβολισμούς στο κατάστημα του ΕΦΚΑ – «Έχει την στήριξη όλων μας»

Για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε κατάστημα του ΕΦΚΑ από τον 89χρονο σχολίασε η Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός Εργασίας βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο διάσκεψης του ΟΟΣΑ, όπου ενημερώθηκε για το περιστατικό και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον τραυματία υπάλληλο.

Η ανάρτηση της Κεραμέως

«Από την Κωνσταντινούπολη στην οποία βρίσκομαι για την Υπουργική Διάσκεψη ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, ενημερώθηκα για την επίθεση 89χρονου σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη. Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και την Υφυπουργό οι οποίοι φθάνουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ ήδη βρίσκεται εκεί η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΣΥ».

Σε δεύτερη ανάρτησή της, έκανε γνωστό ότι μίλησε με τον υπάλληλο, ο οποίος έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Μίλησα πριν λίγο με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ, ο οποίος, ευτυχώς, είναι σε καλή κατάσταση και του παρέχεται όλη η απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη. Έχει τη στήριξη και τις ευχές όλων μας. https://t.co/ZBNtzydJtG — Niki Kerameus (@nkerameus) April 28, 2026

