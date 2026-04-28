ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 14:57
28.04.2026 12:05

Η Κεραμέως μίλησε με τον τραυματία από τους πυροβολισμούς στο κατάστημα του ΕΦΚΑ – «Έχει την στήριξη όλων μας»

Για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε κατάστημα του ΕΦΚΑ από τον 89χρονο σχολίασε η Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός Εργασίας βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο διάσκεψης του ΟΟΣΑ, όπου ενημερώθηκε για το περιστατικό και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον τραυματία υπάλληλο.

Η ανάρτηση της Κεραμέως

«Από την Κωνσταντινούπολη στην οποία βρίσκομαι για την Υπουργική Διάσκεψη ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, ενημερώθηκα για την επίθεση 89χρονου σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη. Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και την Υφυπουργό οι οποίοι φθάνουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ ήδη βρίσκεται εκεί η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΣΥ».

Σε δεύτερη ανάρτησή της, έκανε γνωστό ότι μίλησε με τον υπάλληλο, ο οποίος έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: Πώς πέφτουν οι μάσκες, ο «θεσμικός» αφήνει χυδαία υπονοούμενα κατά δικαστών

Φαραντούρης για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου έρχεται να δικαιώσει όσους δυσπιστούν για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

Υποκλοπές: Στα «χαρακώματα» μετά την αρχειοθέτηση – Αίτημα για εξεταστική, διάσταση εκτροπής από Ανδρουλάκη, «σεβασμός στη Δικαιοσύνη» απαντά ο Μαρινάκης

ΚΟΣΜΟΣ

Φάμελλος: Κάλεσμα σε κοινή στάση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για Εξεταστική και ανάκληση της διάταξης Τζαβέλλα

ΘΕΑΤΡΟ

Σε καλοκαιρινή περιοδεία το «Sexy Laundry» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου

ΣΙΝΕΜΑ

«Verity»: Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett πρωταγωνιστούν στο ψυχολογικό θρίλερ της Amazon MGM (photos/video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση

MEDIA

ΕΡΤ: Επανεξετάζεται η επαναφορά ενημερωτικών στοιχείων στην ΕΡΤ1 προσεχώς

ΥΓΕΙΑ

Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που μειώνουν τη χοληστερόλη και... χαρίζουν χρόνια!

ΚΑΛΧΑΣ

Το «μπιφ» των υποκλοπών, το αίτημα για εξεταστική, τα λάθη του Τασούλα, οι σοφιστείες για Τσίπρα, το άδειασμα του Σέρμπου και η βιασύνη της Καρυστιανού  

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος: 89χρονος πυροβόλησε υπάλληλο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και μετά πήγε στη Λουκάρεως και τραυμάτισε άλλες τέσσερις γυναίκες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πρόεδρος ΣΠΕΦ στο topontiki: «Απελπιστική η κατάσταση όσων επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά - Ποιοι ευθύνονται, τι είναι εφικτό ν’ αλλάξει»

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

