Η «ύπουλη» νόσος που κλέβει την όραση – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι άνω των 40 ετών

Εξελίσσεται αργά, σιωπηλά και χωρίς συμπτώματα με συνέπεια ο ασθενής όταν αντιλαμβάνεται ότι δεν βλέπει καλά, να έχει ήδη υποστεί σημαντική βλάβη στην όρασή του.
Ο λόγος για το γλαύκωμα, μια ύπουλη νόσο που απειλεί τα άτομα άνω των 40 ετών. Απόδειξη το γεγονός ότι εμφανίζεται περίπου στο 2,5% σε άνδρες και γυναίκες άνω των 45 ετών. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα της Thessaloniki Eye Study, το ποσοστό φτάνει το 5,5% στους ανθρώπους άνω των 60 ετών.
Εκτός από τα πρακτικά προβλήματα που δημιουργεί στην καθημερινότητα του ασθενούς, που διαγιγνώσκετε όταν πλέον έχει χάσει την περιφερειακή του όραση, το γλαύκωμα έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην ψυχική του υγεία, καθώς προκαλεί άγχος και οδηγεί σε κατάθλιψη. Μάλιστα μελέτες αναφέρουν ότι έως και 30% των ασθενών μπορεί να εμφανίσουν ψυχολογικές επιπτώσεις λόγω της νόσου.
Η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του γλαυκώματος βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργάνωσε χθες στην Αθήνα, η Ελληνική Εταιρεία Γλαυκώματος, με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Γλαυκώματος (8–14 Μαρτίου).
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η τακτική επίσκεψη στον οφθαλμίατρο είναι το «κλειδί» της έγκαιρης διάγνωσης καθώς μετά την ηλικία των 40–45 ετών, ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να εντοπίσει τη νόσο πριν προκληθούν σοβαρές βλάβες στην όραση.
Επιπλέον συστήνουν οφθαλμολογική εξέταση κάθε δύο χρόνια πριν τα 40 και κάθε χρόνο μετά.
Με βάση τα στοιχεία του πληθυσμού εκτιμάται ότι:
Το γλαύκωμα αποτελεί σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο. Το 2020 περίπου 76 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζούσαν με τη νόσο. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αριθμός αυτός θα ξεπεράσει τα 110 εκατομμύρια έως το 2040.
Παράλληλα, νεότερα δεδομένα υπολογίζουν ότι τα περιστατικά γλαυκώματος ανοικτής γωνίας θα αυξηθούν από 81 εκατομμύρια το 2024 σε 185 εκατομμύρια μέχρι το 2060. Η αύξηση αυτή σχετίζεται κυρίως με τη γήρανση του πληθυσμού αλλά και την αύξηση της μυωπίας.
Ορισμένες ομάδες πληθυσμού εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν γλαύκωμα.
Πολλοί ασθενείς αντιλαμβάνονται το πρόβλημα μόνο όταν αρχίζει να μειώνεται η περιφερική όραση ή όταν η εικόνα γίνεται θολή. Η εξέλιξη της νόσου επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών και προκαλεί:
Η σύγχρονη οφθαλμολογία διαθέτει εξετάσεις που μπορούν να εντοπίσουν τη νόσο πριν εμφανιστεί σημαντική απώλεια όρασης.
Οι βασικές εξετάσεις περιλαμβάνουν:
Η συχνότητα του προληπτικού ελέγχου εξαρτάται από την ηλικία και τους παράγοντες κινδύνου.
Το γλαύκωμα δεν θεραπεύεται πλήρως, ωστόσο μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά όταν διαγνωστεί έγκαιρα.
Η θεραπεία στοχεύει στη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης και στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου.
Οι βασικές θεραπευτικές επιλογές είναι:
Το μεγαλύτερο πρόβλημα γύρω από το γλαύκωμα είναι η έλλειψη ενημέρωσης, σύμφωνα με τον Ευθύμιο Καρμίρη, Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Γλαυκώματος:
«Το γλαύκωμα δεν πονά, δεν προειδοποιεί. Απλά… κλέβει σιωπηλά την όραση. Μην το αφήσετε να σας τυφλώσει από αδιαφορία. Είναι νόσος που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ‘αόρατη’, εξελίσσεται ύπουλα χωρίς συμπτώματα, με αποτέλεσμα να χτυπά 1 στους 2 ανυποψίαστους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η ίδια η νόσος, αλλά η άγνοια γύρω από αυτήν. Οι ασθενείς χάνουν ανεπανόρθωτο μέρος της όρασής τους πριν προλάβουν να αντιδράσουν, γιατί απλά δεν γνωρίζουν ότι κινδυνεύουν».
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Γλαυκώματος πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Μεταξύ αυτών, φωταγωγήθηκε μέρος της πρόσοψης της Βουλής των Ελλήνων με πράσινο χρώμα, σύμβολο της συγκεκριμένης εκστρατείας ενημέρωσης. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία Γλαυκώματος και στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.
