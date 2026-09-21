Τρεις απορίες για τα γκάλοπ, το στοίχημα του Άδωνι, η διόρθωση από Τσίπρα, το καλώδιο α λα γαλλικά, ο Παοκτζής Τζήκας και η Λευκάδα των Βρεττού και Βασιλειάδη

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Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις έδωσαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Ο πρώτος κύκλος των ερευνών ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα, αλλά ήδη αφήνουν κάποιες απορίες.

Η μία, για παράδειγμα, αφορά στα πενιχρά οφέλη της ΝΔ από το πακέτο παροχών του πρωθυπουργού . Αν μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ δεν είναι ικανά να «τινάξουν» προς τα πάνω, έστω και πρόσκαιρα, το κυβερνών κόμμα, τότε τι θα μπορούσε όντως να του αποδώσει σοβαρά δημοσκοπικά οφέλη;

. Αν μέτρα ύψους δεν είναι ικανά να «τινάξουν» προς τα πάνω, έστω και πρόσκαιρα, το κυβερνών κόμμα, τότε τι θα μπορούσε όντως να του αποδώσει σοβαρά δημοσκοπικά οφέλη; Απορία δεύτερη είναι το μπλέξιμο με τις εκτιμήσεις για το κόμμα Σαμαρά . Κινούνται από αρκετά χαμηλά έως και σε αξιοσημείωτα ποσοστά – μονοψήφια μεν, αλλά ικανά να επιδράσουν στο πολιτικό σκηνικό. Αυτή η απορία θα λυθεί μόνο με την επίσημη εμφάνιση του κόμματος , καθώς καμία εταιρεία δεν παίρνει την ευθύνη να δώσει με σαφήνεια μία ζώνη εκτιμώμενης δημοσκοπικής επίδοσης.

. Κινούνται από αρκετά χαμηλά έως και σε αξιοσημείωτα ποσοστά – μονοψήφια μεν, αλλά ικανά να επιδράσουν στο πολιτικό σκηνικό. Αυτή η απορία θα λυθεί μόνο με την , καθώς καμία εταιρεία δεν παίρνει την ευθύνη να δώσει με σαφήνεια μία ζώνη εκτιμώμενης δημοσκοπικής επίδοσης. Και μία τρίτη απορία αφορά στη μάχη της κεντροαριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε μεν «ταβάνι» εκεί γύρω στο 17% – κάποιοι λένε και χαμηλότερα κι αν μπορούσαν θα τον πήγαιναν κι ακόμα πιο κάτω – και την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ «τσιμπάει». Σε κάποιες μετρήσεις μάλιστα η εκτίμηση ψήφου για το ΠΑΣΟΚ είναι αρκετά… γενναιόδωρη – υποθέτω τώρα οι πασόκοι να σταματήσουν τις επιθέσεις στους δημοσκόπους. Το ίδιο ελπίζουν και οι ίδιοι, υποθέτω…

Πάντως, την απορία εάν ανοίγει η μάχη για τη δεύτερη θέση και πάλι οι πιο εχέφρονες δεν την απαντούν.

Αυτά τα ολίγα…

Πάντως, ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν έχει καμία απορία. Πιστεύει ακράδαντα ότι η ΝΔ θα καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία, λόγω παντελούς έλλειψης εναλλακτικής. Και μάλιστα στοιχηματίζει γι’ αυτό. Όχι σε στοιχηματικές, αλλά με δημοσιογράφους, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο της… χειραψίας.

Τα διορθωτικά του Τσίπρα

Μαθαίνω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, μετά από πολλή σκέψη και άλλη τόση περίσκεψη και ακόμα περισσότερη… ενδοσκόπηση, κατάλαβε επιτέλους ότι αυτό το περίφημο – ή περιβόητο, όπως… θέτε πάρτε το – 1% φόρο για το 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, μόνο κακό έκανε στην πολιτική του προσπάθεια.

Για παράδειγμα, η ιδέα αυτή λειτούργησε σαν… μαύρη τρύπα, που… «ρούφηξε» όλες τις εξαγγελίες και τα μηνύματα που ήθελε να στείλει από τη ΔΕΘ. Τελικά δεν έμεινε τίποτε άλλο από τη ΔΕΘ, παρά μόνο το 1%!

Ε, λοιπόν, τώρα αναγνωρίζει, μου λένε, ότι δεν ήταν και η καλύτερη κίνηση να προβάλει αυτό ως… ναυαρχίδα της οικονομικής του πολιτικής.

Η πρώτη φορά, άλλωστε, που ανέβηκε αισθητά ήταν μετά από τη συνέντευξή του στον Alpha τον Ιούνιο, όταν είπε ότι δεν είναι υπέρ των νέων φόρων – δεν χρειάζονται. Βέβαια και τότε είχε ψελλίσει για το 1%, αλλά δεν είχε επιμείνει, δεν είχε αναλύσει και επιπλέον το είχε σκεπάσει με τη διαβεβαίωση πως το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ δεν απαιτεί νέους φόρους. Τότε είχε «μείνει» ως κυρίαρχο το «όχι νέοι φόροι». Μετά τη ΔΕΘ έμεινε το «θα σας ανοίξουμε και τις θυρίδες»…

Η αυταπάτη των κασιδιαραίων

Σήμερα, Δευτέρα, κάνει, λέει, ανακοινώσεις ο Κασιδιάρης για το πώς θα πολιτευτεί. Πιστεύει ότι θα παρακαμφθεί το νομικό πλαίσιο που βάζει απαγορευτικό στη συμμετοχή του σε κόμμα και πως οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα θα συναντήσει την άρνηση του Αρείου Πάγου, όταν έρθει η ώρα να ανακηρυχθούν οι συνδυασμοί που θα κατέβουν στις εκλογές.

Έχω την απορία και θέλω να δω πώς πιστεύει ότι αυτή τη φορά θα ξεπεράσει τον νόμο – και πώς το πιστεύουν και οι ακόλουθοί του.

Πάντως, τρεις συνταγματολόγοι που άκουσα και διάβασα (Σωτηρέλλης, Βλαχόπουλος, Παπασπύρου) ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν παράθυρα. Μπορεί να κατέβει μόνο ως ανεξάρτητος μεμονωμένος, χωρίς βέβαια ελπίδα εκλογής.

Ο ΠΑΟΚ, ο Τζήκας και το πολιτικο-επιχειρηματικό παίγνιο

Ενδιαφέρον παρασκήνιο, όχι μόνο ποδοσφαιρικό, αλλά πολιτικό και επιχειρηματικό, έχει η… μεταγραφή του Τάσου Τζήκα στον ΠΑΟΚ.

Επισήμως, ο Τζήκας – πρώην επικεφαλής της ΔΕΘ – εντάχθηκε στον ΠΑΟΚ ως σύμβουλος του προέδρου και της διοίκησης, με αντικείμενο την οργάνωση, τον συντονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών και την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών. Ο ΠΑΟΚ, βέβαια, έχει καλό τμήμα digital και ψηφιακών μέσων. Και το ερώτημα που κυκλοφορεί είναι τι πραγματικά θα κάνει ο Τζήκας.

Κάποιοι λένε ότι, επειδή ο Τζήκας διατηρεί δυνατές άκρες με το Μαξίμου – καίτοι απομακρύνθηκε πέρσι από τη ΔΕΘ –, θα λειτουργήσει ως… γέφυρα του Σαββίδη με το γκουβέρνο, τώρα που ο Ιβάν φτιάχνει τη νέα Τούμπα.

Άλλοι εκτιμούν ότι, επειδή ο Τζήκας έχει τεχνογνωσία στα ΣΔΙΤ (και ως διευθύνων της Τεχνόπολης), ενώ έχει και έφεση στο real estate, λόγω και του διακαούς πόθου του να κάνει τη ΔΕΘ μία απέραντη τσιμεντούπολη, θα χρησιμεύσει στα σχέδια για το γήπεδο.

Ο Τζήκας επίσης έχει άριστες σχέσεις με τον Ανδρουλάκη και, γιατί όχι, μπορεί να είναι και υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές, κατά τα πρότυπα του Κυριάκου Κυριάκου.

Ως παράγοντας με άκρες και σε κυβέρνηση και σε ΠΑΣΟΚ, ο Τζήκας είναι ταμάμ και για την περίπτωση συνεργασίας των δύο κομμάτων.

Η γαλλική κίνηση για το καλώδιο και ο ρόλος Μακρόν

Μέσω Γαλλίας ελπίζει η κυβέρνηση ότι θα ξεπεράσει τον τουρκικό σκόπελο για το καλώδιο με την Κύπρο. Η γαλλική εταιρεία (ή καλύτερα, η γαλλική πλευρά) θα αναλάβει, λέει το νέο σχέδιο, να ενημερώσει όλες τις «ενδιαφερόμενες/εμπλεκόμενες» χώρες περί των εργασιών πόντισης του καλωδίου.

Για την κυβέρνηση αυτό δεν σημαίνει «ζητάμε την άδεια της Τουρκίας». Το πώς θα ερμηνευτεί στο εσωτερικό είναι ένα θέμα, ιδιαιτέρως «καυτό».

Το πιθανότερο, όμως, είναι πως όλα θα λυθούν στην πράξη: Αν η Άγκυρα μείνει ικανοποιημένη που τη ρωτάνε για μία περιοχή, επί της οποίας θεωρεί ότι έχει διεκδικήσεις, και δεν αντιδράσει, έχει καλώς.

Εάν θεωρήσει ότι δεν είναι αρκετή η διαδικασία «ενημέρωσης» και επιλέξει την ένταση στο πεδίο (παρενόχληση κ.λπ.), τότε τα πράγματα θα πάρουν άλλη τροπή.

Το ιδανικό, ίσως, θα ήταν να πάρει ο Μακρόν τηλέφωνο τον Ερντογάν και να λυθεί με αυτόν τον τρόπο η υπόθεση, εφόσον ο Γάλλος πρόεδρος πείσει τον Τούρκο ομόλογό του.

Και πάλι, πάντως, εκτιμώ ότι θα έχει… απόνερα στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Και επειδή η εξέλιξη έρχεται, ο Οκτώβριος θα έχει κι ένα ενδιαφέρον παραπάνω…

Η Λευκάδα ενώνει

Να σας πω κι ένα παρασκήνιο από τη σημερινή επίσημη ένταξη της Ρόζας Βρεττού (πρώην ΠΑΣΟΚ) στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα.

Το «προξενιό» το έκαναν δύο άνθρωποι. Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, που είχε φύγει νωρίτερα από το Κίνημα και θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην Ηλεία με την ΕΛΑΣ. Ήταν και οι δύο μαζί στον τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ και έμειναν και οι δύο με την απορία και απογοήτευση για την πολιτική αδυναμία του κόμματος στο μέτωπο αυτό – μία συζήτηση για το πώς η Χαριλάου αντιμετωπίζει (ή δεν αντιμετωπίζει) την κυβέρνηση στον χώρο της Υγείας θα είχε ενδιαφέρον.

Ο δεύτερος είναι ο Γιώργος Βασιλειάδης, με τον οποίο η Ρόζα Βρεττού έχει κοινή αναφορά τη Λευκάδα – έλκουν την καταγωγή τους από το νησί.

Χρηματιστήριο: Το «στοίχημα» μετά το μεγάλο rebalancing

Τζίρο 4,26 δισ. ευρώ έφερε το μεγάλο rebalancing στο ελληνικό χρηματιστήριο, μετατρέποντας τις δημοπρασίες κλεισίματος σε πεδίο τεράστιων αναδιατάξεων των διεθνών χαρτοφυλακίων. Μόνο οι προσυμφωνημένες συναλλαγές έφτασαν περίπου στα 1,06 δισ. ευρώ, καλύπτοντας σχεδόν το 25% του συνολικού τζίρου.

Πρόκειται, κυρίως, για γιγαντιαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ funds που έπρεπε να προσαρμοστούν στις νέες συνθέσεις των διεθνών δεικτών, κλείνοντας έτσι ουσιαστικά έναν πολυετή κύκλο για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Κι αυτό καθώς, με το άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, η Ελλάδα περνά επίσημα από την κατηγορία Advanced Emerging στην κατηγορία Developed Market της FTSE Russell.

Το στοίχημα είναι αν από σήμερα, Δευτέρα, θα εμφανιστεί πραγματική και διατηρήσιμη αγοραστική ζήτηση από χαρτοφυλάκια που επενδύουν στις ανεπτυγμένες αγορές.

Μπαίνει σε «ράγες» το μεγάλο project της ΟΝΥΞ στη Χαλκιδική

Με κεφάλαια της Credia Bank (αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης) θα χρηματοδοτηθεί το μεγάλο τουριστικό project, προϋπολογισμού σχεδόν 400 εκατ. ευρώ, που ετοιμάζει η ΟΝΥΞ Τουριστική της οικογένειας Ζησιάδη στη Σάνη Χαλκιδικής. Την κατασκευή του συγκροτήματος θα αναλάβει η Aktor, με την οποία η ΟΝΥΞ έχει υπογράψει MOU, με τα δύο μέρη να προχωρούν προς τη συμφωνία και την έναρξη του Early Contractor Involvement.

Το ξενοδοχειακό σκέλος σχεδιάζεται με 546 κλειδιά, τα οποία περιλαμβάνουν 120 σουίτες και 426 bungalows. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη 228 branded κατοικιών, 120 βιλών και 108 μικρότερων κατοικιών.

Ο Τασόπουλος ανεβάζει κι άλλο την Παπουτσάνης

Μπορεί η Παπουτσάνης να έχει ανοίξει για τα καλά τα πανιά της στις διεθνείς αγορές, αλλά ο Μενέλαος Τασόπουλος φροντίζει παράλληλα να ενισχύει τη θέση του και μέσα στην ίδια την εταιρεία. Ο διευθύνων σύμβουλος αύξησε την άμεση και έμμεση συμμετοχή του στο 25,96%, από 23,79% προηγουμένως.

Μέρος της συμμετοχής ελέγχεται μέσω της ΣΑΠΩΝ Μονοπρόσωπη Α.Ε., εταιρείας συμφερόντων του. Η κίνηση έχει τη σημασία της, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ιστορική βιομηχανία βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά και επενδύει στην ενίσχυση της παραγωγικής της παρουσίας. Όταν, λοιπόν, ο ίδιος ο CEO βάζει περισσότερες μάρκες στο τραπέζι, η αγορά δικαιολογημένα κρατά σημειώσεις.

Αθανασίου και Πινιατάρο ψάχνουν ακόμη συμφωνία Ελληνικού

Το deal της Lamda Development με την ION Group του Αντρέα Πινιατάρο αποδεικνύεται μαραθώνιος και όχι κατοστάρι. Περισσότερο από έναν χρόνο μετά την αρχική ανακοίνωση, η μεγάλη συναλλαγή στο Ελληνικό εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η πλευρά της Lamda, υπό τον Οδυσσέα Αθανασίου, διαμηνύει ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται και ότι τα δύο μέρη επιχειρούν να κλείσουν τα εμπορικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Το σχέδιο κάθε άλλο παρά μικρό είναι: προβλέπει, μεταξύ άλλων, Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, γραφεία 50.000 τ.μ. και μεγάλες οικιστικές αναπτύξεις.

Το κρίσιμο πλέον είναι πότε – και με ποιους τελικά όρους – θα μπουν οι υπογραφές. Η αγορά περιμένει απαντήσεις.

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