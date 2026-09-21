Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ψάχνουν απαντήσεις οι Αρχές για την φωτογραφία και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες

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Στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, σχετικά με όσα γνωρίζει για την ιατρική επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία, καθώς, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει η 56χρονη κατηγορούμενη ιατρός κατά την απολογία της, ήταν ο αποδέκτης φωτογραφίας που του απέστειλε κατά τη διάρκεια της θεραπείας πλασμαφαίρεσης, κάτι που έχει παραδεχτεί και ο ίδιος δημόσια.

Η γιατρός είχε καταγράψει τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης με φωτογραφίες και βίντεο. Κατά την απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι η καταγραφή ασθενών αποτελούσε πρακτική που ακολουθούσε και σε άλλες περιπτώσεις, ενώ ανέφερε ότι τη συγκεκριμένη φωτογραφία την είχε στείλει στον υπνοθεραπευτή, χωρίς να εξηγεί τον λόγο.

Η φωτογραφία αυτή, την οποία πήγε να διαγράψει η γιατρός, είναι ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα που εξετάζονται ακόμη καθώς θέλουν να διαπιστώσουν -σε συνδυασμό και με το χρονολόγιο της υπόθεσης- αν ο Γ. Μαζωνάκης ήταν ζωντανός ή αν είχε υποστεί ήδη ανακοπή εκείνη την στιγμή.

Σύμφωνα με το καταγραφικό του μηχανήματος, η διαδικασία πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 14:14. Στις 14:25 καταγράφηκε το πρώτο alarm, ενώ στις 14:37 καταγράφηκε διαδικασία ανταλλαγής αίματος.

Ο υπνοθεραπευτής να σημειωθεί πως έχει δηλώσει ήδη ότι διατηρούσε επαγγελματική σχέση με την ιατρό και ότι στις 17:00 της ίδιας ημέρας είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Δεν είναι όμως το μόνο πρόσωπο που θέλουν να καταθέσει οι αρχές. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι υπάλληλοι του ιατρείου που έχουν κάνει αποκαλύψεις για το πώς λειτουργούσαν οι γιατροί στο Κολωνάκι, καθώς και μία γυναίκα η οποία φέρεται να είναι το πρόσωπο που σύστησε τον Μαζωνάκη στον υπνοθεραπευτή.

Επίσης, αναμένεται να καταθέσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο ιατρείο και παρέλαβαν τον Γιώργο Μαζωνάκη, οι οποίοι ήδη «καίνε» τους δύο γιατρούς στην αναφορά τους κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Επίσης, σήμερα αναμένεται ο συνήγορος των δύο γιατρών να καταθέσει προσφυγή κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης, όπως είχε προαναγγείλει.

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