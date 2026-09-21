Συναγερμός στη Σάμο: Αγνοείται 50χρονος που έπεσε από σκάφος στη θάλασσα

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στη Σάμο, μετά από πληροφορία ότι ένας 50χρονος έπεσε στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος αναψυχής.

Για τον λόγο αυτό, είναι σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-βορειοανατολικά της Σάμου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στο σημείο βρίσκεται ήδη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ενώ προς την περιοχή σπεύδουν ακόμη δύο περιπολικά σκάφη προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει τις έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου.

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