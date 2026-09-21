Τέξας: Πράκτορας της ICE πυροβόλησε 28χρονο, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση – Διαδηλώσεις στο Όστιν (videos)

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Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα από σφαίρα πράκτορα της ICE, κατά τη διάρκεια καταδίωξης του στο Όστιν, την πρωτεύουσα της πολιτείας Τέξας.

«Είμαι βαθιά εξοργισμένος και εξαιρετικά απογοητευμένος που κάποιος πυροβολήθηκε στους δρόμους της Όστιν», ανέφερε ο δήμαρχος Κερκ Γουότσον.

I am very angry and extremely disappointed that a person was shot on the streets of Austin by ICE.



While I’m angry and disappointed, I’m not surprised. This has happened in other cities. With the rogue nature of ICE and the chaos we’re seeing fomented by ICE, there’s no reason… https://t.co/e8ynjsIxXF — Mayor Kirk Watson (@KirkPWatson) September 20, 2026

Το συμβάν αυτό σημειώθηκε με φόντο την «κλιμάκωση» των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη, πρόσθεσε.

Η ICE, από τα κυριότερα εργαλεία της πολιτικής μαζικών συλλήψεων και απελάσεων μεταναστών που εφαρμόζει η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει αναφερθεί στο επεισόδιο δημόσια μέχρι στιγμής.

Οι αρχές της Όστιν δεν ήταν σε θέση να δώσουν λεπτομέρειες για την ταυτότητα, την ηλικία και την εθνικότητα του τραυματία, ούτε για τις περιστάσεις του πυροβολισμού.

Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Όστιν, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή.

Ο Κερκ Γουότσον επέμενε οι τοπικές δυνάμεις επιβολής της τάξης να συμμετάσχουν στην έρευνα. «Δεν θα ήταν προσήκον η ICE να διενεργήσει την οποιαδήποτε έρευνα μόνη της κατ’ αποκλειστικότητα, να αποκλείσει τους άλλους», έκρινε ο δήμαρχος.

Ο τρόπος που ενεργούν οι πράκτορες της ICE, βαριά οπλισμένοι και πολύ συχνά με μάσκες, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη χώρα, καθώς οι μέθοδοί τους χαρακτηρίζονται από υπερβολικά επιθετικές ως βάρβαρες, ειδικά μετά τους θανάτους δυο αμερικανών πολιτών που διαδήλωναν για επιχειρήσεις τους, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο.

Διαδηλώσεις στο Όστιν

Περίπου 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κοντά στο σημείο, διαμαρτυρόμενοι για τη δράση της ICE. Η ένταση αυξήθηκε όταν αστυνομικοί με ασπίδες παρατάχθηκαν απέναντι από όσους είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο.

Ο Κερκ Γουάτσον, ζήτησε να συμμετάσχει η τοπική αστυνομία στην έρευνα, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται ένας ανεξάρτητος έλεγχος και ότι δεν θα ήταν σωστό η ICE να διερευνήσει μόνη της ένα περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται δικός της πράκτορας.

Ανάλογη θέση εξέφρασε και ο Δημοκρατικός βουλευτής Γκρεγκ Κασάρ, ζητώντας διαφάνεια και ανεξάρτητη διερεύνηση, ενώ η εισαγγελία της κομητείας Τράβις ζήτησε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρόσβαση στα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο σημαντικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων της ICE στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το AP, η υπηρεσία πραγματοποίησε περισσότερες από 50.000 συλλήψεις τον μήνα τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο, επίπεδα που καταγράφηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία της.

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