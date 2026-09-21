Μαρία Καρυστιανού: Η «κβαντική ιατρική» ο βιοσυντονισμός, οι αλλεργίες και η ολιστική προσέγγιση στα παιδιά – Τι αναφέρει στην ιστοσελίδα της

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Στην κβαντική ιατρική, τον βιοσυντονισμό και την ολιστική παιδιατρική στηρίζει μέρος της θεραπευτικής προσέγγισης που παρουσιάζει η Μαρία Καρυστιανού στην ιστοσελίδα της. Με αναφορές στη λειτουργία των κυττάρων, την ηλεκτρομαγνητική επικοινωνία του οργανισμού και την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των παιδικών παθήσεων, περιγράφει μια διαφορετική αντίληψη για την ιατρική, στην οποία η κλασική παιδιατρική συνυπάρχει με εναλλακτικές και φυσικές θεραπείες.

Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι η συμβατική ιατρική παραμένει στο θεραπευτικό της οπλοστάσιο, ενώ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναζήτηση των αιτιών μιας πάθησης και όχι μόνο στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Στο επίκεντρο της προσέγγισής της βρίσκεται, όπως γράφει, η αντιμετώπιση του οργανισμού ως ενιαίας οντότητας, με τη διατροφή και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού να έχουν κεντρικό ρόλο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ιστοσελίδα της, η κβαντική ιατρική, την οποία συνδέει με την κβαντική βιοανατροφοδότηση και τον βιοσυντονισμό, βασίζεται στην παρατήρηση ότι σε κάθε κύτταρο, ιστό και όργανο πραγματοποιούνται διαρκώς ηλεκτροχημικές αντιδράσεις, οι οποίες συνοδεύονται από την ανάπτυξη ασθενών μαγνητικών πεδίων.

Η κα Καρυστιανού υποστηρίζει ότι τα κύτταρα του οργανισμού διαθέτουν ενεργειακή υπόσταση, δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους μέσω βιοφωτονίων. Στην ίδια περιγραφή εντάσσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και το στρες, τα οποία, όπως αναφέρει, παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Η βασική αρχή που παρουσιάζει είναι ότι κάθε κύτταρο, ιστός ή όργανο πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένη ηλεκτρομαγνητική συχνότητα για να λειτουργεί φυσιολογικά. Όταν, σύμφωνα με τη θεωρία που περιγράφει, διαταράσσεται η επικοινωνία των κυττάρων, ο οργανισμός εκδηλώνει συμπτώματα. Στις αιτίες αυτής της διαταραχής εντάσσει παθογόνους μικροοργανισμούς και αλλεργιογόνους παράγοντες, όπως η γύρη, η σκόνη, το δηλητήριο της μέλισσας και ορισμένα τρόφιμα.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, η ίδια περιγράφει τη χρήση του βιοσυντονισμού. Όπως αναφέρει, οι αλλεργιογόνες ουσίες τοποθετούνται σε δοχείο συνδεδεμένο με ειδική συσκευή, μέσω της οποίας εφαρμόζονται τροποποιημένες, ανεστραμμένες ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις.

Κατά την παρουσίαση της μεθόδου στην ιστοσελίδα της, η διαδικασία αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ηλεκτρομαγνητικής επικοινωνίας των κυττάρων και στην απευαισθητοποίηση του οργανισμού. Η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» υποστηρίζει ότι με τον τρόπο αυτό μπορούν να αντιμετωπιστούν αλλεργικές εκδηλώσεις, όπως η ατοπική δερματίτιδα, η αλλεργική ρινίτιδα, το αλλεργικό άσθμα και τα εκζέματα.

Μάλιστα, στην ιστοσελίδα της αναφέρει ότι ο βιοσυντονισμός έχει «πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις αλλεργίες», χωρίς τη λήψη φαρμάκων. Η συγκεκριμένη διατύπωση αποτελεί ισχυρισμό της θεραπευτικής παρουσίασης και δεν τεκμηριώνει από μόνη της την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Ο βιοσυντονισμός δεν έχει αποδειχθεί επαρκώς αποτελεσματικός για τη θεραπεία αλλεργιών και άλλων παθήσεων, σύμφωνα με την καθιερωμένη επιστημονική τεκμηρίωση.

Η κα Καρυστιανού αναφέρει, επίσης, ότι η κβαντική ιατρική εφαρμόζεται από τη βρεφική ηλικία και ότι δεν παρεμποδίζει την κλασική ή την ομοιοπαθητική ιατρική. Στους ενήλικες καταγράφει εφαρμογές που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη χρόνια κόπωση, τις διατροφικές δυσλειτουργίες, τις ορμονικές διαταραχές, τη διαχείριση του πόνου, τα χρόνια εντερικά και αναπνευστικά νοσήματα, την κάντιντα και την υποστήριξη σε αυτοάνοσα νοσήματα.

Η «ολιστική παιδιατρική» και η ενίσχυση του ανοσοποιητικού

«Nature is our medicine! Η φύση είναι η δική μας ιατρική θεραπευτική προσέγγιση». Με αυτή τη φράση παρουσιάζει η Μαρία Καρυστιανού την ολιστική παιδιατρική, διευκρινίζοντας ότι η προσέγγισή της περιλαμβάνει τον σεβασμό στην κλασική παιδιατρική, αλλά και τη χρήση εναλλακτικών, φυσικών θεραπειών και εξειδικευμένων επιστημών.

Όπως γράφει, στόχος της δεν είναι απλώς η ανακούφιση από τα συμπτώματα με τη χορήγηση ολοένα και περισσότερων φαρμάκων, αλλά η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος του παιδιού. «Στόχος μου είναι να βοηθήσω το παιδί να χτίσει γερό ανοσοποιητικό, ώστε να αρρωσταίνει όσο γίνεται πιο σπάνια και πολύ ελαφρότερα!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η κλασική παιδιατρική παραμένει βασικό μέρος της θεραπευτικής της πρακτικής και ότι η κλινική εξέταση του παιδιού αποτελεί, όπως σημειώνει, «την κορωνίδα της Παιδιατρικής». Η ίδια προσθέτει ότι χρησιμοποιούνται και συμβατικά φάρμακα όταν θεωρούνται πραγματικά αναγκαία και επωφελή, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια της υγείας του παιδιού στο παρόν και στο μέλλον.

Η ολιστική παιδιατρική, όπως την περιγράφει, δεν στηρίζεται στην αντίληψη ότι υπάρχει ένα φάρμακο για κάθε παιδί. Αντίθετα, θεωρεί ότι τα ίδια συμπτώματα μπορεί να οφείλονται σε διαφορετικά αίτια, τα οποία πρέπει να αναζητούνται και να αντιμετωπίζονται εξατομικευμένα.

Από τις συμβατικές εξετάσεις στις εναλλακτικές θεραπείες

Η διάγνωση, σύμφωνα με την κα Καρυστιανού, πραγματοποιείται με συμβατικές εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, αλλά και με πρόσθετες εξετάσεις μέσω του εξοπλισμού που διαθέτει το ιατρείο. Η περαιτέρω διερεύνηση, όπως αναφέρει, οδηγεί στην επιλογή ενός μη συμβατικού θεραπευτικού πρωτοκόλλου, προσαρμοσμένου στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στην εκπαίδευσή της σε μια σειρά από εναλλακτικές και συμπληρωματικές προσεγγίσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταβολομική, η κβαντική ιατρική, η γνωστική ομοιοπαθητική, η functional medicine, η βιοανάδραση, η συμβουλευτική θηλασμού και η nutritional therapy.

Η διατροφή καταλαμβάνει ιδιαίτερη θέση στη συγκεκριμένη αντίληψη. Η κα Καρυστιανού αναφέρει ότι οι ανάγκες κάθε οργανισμού διαφέρουν και ότι η αξιολόγηση των παραγόντων που τον καθιστούν ευάλωτο πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα.

Τέλος, συνοψίζει τη φιλοσοφία της, στην οποία η κλασική παιδιατρική συνδυάζεται με εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους, με επίκεντρο την εξατομικευμένη φροντίδα και τη συνολική αντιμετώπιση του οργανισμού.

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