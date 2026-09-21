ΕΛ.Α.Σ: Στήνει κομματικό μηχανισμό σε όλη τη χώρα – Συγκρότηση Συντονιστικών Επιτροπών με 596 στελέχη

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Ένα ακόμη βήμα για την ανάπτυξη του οργανωτικού της μηχανισμού σε όλη τη χώρα κάνει η ΕΛΑΣ, προκειμένου το κόμμα να αποκτήσει σταθερή και συγκροτημένη παρουσία στην κοινωνία εν όψει των εκλογών. Βασικός στόχος, πάντα με το βλέμμα στις εκλογές, είναι η ΕΛ.Α.Σ να αποκτήσει «γείωση» και οι πολίτες να εξοικειωθούν με τα πρόσωπα που εκπροσωπούν το κόμμα, κεντρικά και τοπικά, αλλά και με τις θέσεις του.

Μετά το πρώτο τρίμηνο παρουσίας της και τα πρώτα βήματα για τη συγκρότηση των κομματικών οργάνων, του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής, τον ορισμό των 50 τομεαρχών, αλλά και του Οργανωτικού Γραφείου, καθώς και των Συντονιστών Περιφερειών, η ΕΛΑΣ κάνει ένα ακόμη βήμα.

Προχώρησε στη συγκρότηση των Συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας, στήνει δηλαδή έναν «επιτελικό οργανωτικό κορμό», όπως λένε πηγές του κόμματος, που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Ο «κορμός» αυτός αποτελείται από 596 στελέχη, τα οποία θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας.

Οι Συντονιστικές Επιτροπές θα έχουν, μεταξύ άλλων, την ευθύνη της διοργάνωσης και στήριξης δράσεων σε τοπικό επίπεδο, της εγγραφής νέων μελών, καθώς και της προώθησης της οικονομικής καμπάνιας της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση των συλλογικών οργάνων της Συμπαράταξης, αναφέρουν πηγές της ΕΛΑΣ, τα στελέχη που συγκροτούν τις Συντονιστικές Επιτροπές και θα έχουν την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Αναζητεί νέα δυναμική – Κατεβαίνει στην κοινωνία

Με άλλα λόγια, η ΕΛ.Α.Σ ετοιμάζει τις εξορμήσεις της στην κοινωνία σε πολλαπλά επίπεδα, τόσο οργανωτικά – αλλά και με την οικονομική καμπάνια – όσο και πολιτικά-επικοινωνιακά, καθώς το προσεχές διάστημα αναμένονται εκδηλώσεις με συμμετοχή κεντρικών στελεχών σε όλη την περιφέρεια.

Οι εκδηλώσεις αυτές αναμένεται, ως επί το πλείστον, να έχουν θεματικό χαρακτήρα, προκειμένου τα στελέχη της ΕΛΑΣ να προβάλλουν και να εξηγήσουν ανά ενότητα το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ.

Η διαδικασία αυτή είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΛΑΣ αυτή τη στιγμή. Το επιτελείο του κόμματος, από τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, κρατά ως θετικό το ότι το κόμμα διατηρεί τη δεύτερη θέση με απόσταση από το τρίτο, το ΠΑΣΟΚ, και διαβάζει με αισιοδοξία και κάποια ποιοτικά ευρήματα, όπως το ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην καταλληλότητα είναι δεύτερος, με ακόμη μεγαλύτερη απόσταση από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Από το ψηφιακό κόμμα στην παραδοσιακή δομή

Ωστόσο, θεωρούν ότι, προκειμένου το κόμμα να αποκτήσει περαιτέρω δυναμική, πρέπει να φτιάξει τις οργανώσεις του, ώστε να «κατέβει» στην κοινωνία, να έρθει σε επαφή με το κοινό και να αποκτήσει δικτυώσεις με τοπικές κοινότητες, φορείς κ.λπ.

Υπενθυμίζεται πως στις 30 Αυγούστου είχαν ανακοινωθεί το Συντονιστικό και οι τομείς ευθύνης του Οργανωτικού, καθώς και οι Συντονιστές σε Αττική και περιφέρεια.

Το Συντονιστικό Οργανωτικού αποτελείται από τους: Σωτήρη Αλεξίου, Στέλιο Αποστόλου, Τζένη Διαμαντοπούλου, Κώστα Μπουλμέτη, Ελένη Σταυρακάκη, Δημήτρη Χαλαζωνίτη, Αγγελίνα Χατζοπούλου και Θάνο Χρονά.

Σε ό,τι αφορά τους τομείς ευθύνης, υπεύθυνος εκδηλώσεων – κινητοποιήσεων – μελών έχει αναλάβει ο Στέλιος Αποστόλου, οργανωτικός υπεύθυνος εκλογών ο Θάνος Χρονάς και αναπληρωτής ο Θάνος Τασίκος, ενώ υπεύθυνος Νέας Γενιάς έχει αναλάβει ο Δημήτρης Πατερέλης.

Η ΕΛ.Α.Σ, έχοντας από την αρχή μιλήσει για «υβριδικό κόμμα», έναν συνδυασμό των εργαλείων της νέας ψηφιακής εποχής με τις παραδοσιακές δομές, πόνταρε ιδιαιτέρως, στην αρχική φάση, στην πλατφόρμα «myelas.gr» για την εγγραφή μελών και την παρουσίαση των δράσεων και των προγραμματικών της θέσεων.

Πλέον, προχωρά και η παραδοσιακή οργανωτική δομή, ώστε το κόμμα να αποκτήσει υπόσταση σε κάθε γωνιά της χώρας.

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