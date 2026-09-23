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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

23.09.2026 06:25

Ακρίβεια και καύσιμα: Η ΝΔ «ψάχνεται» για τη μείωση του ΕΦΚ – Ανοιχτό παράθυρο από Κυρανάκη, το Μαξίμου σε αναμονή

23.09.2026 06:25
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Την ώρα που η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν από τους μεγαλύτερους εφιάλτες της, την αύξηση της ακρίβειας τόσο στην ενέργεια όσο και στο σούπερ μάρκετ, μία καινούργια τάση εμφανίζεται μέσα στο κυβερνών κόμμα.

Ο Κώστας Κυρανάκης εξέφρασε άποψη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, συμφωνώντας μάλιστα με τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί εφικτή την πρόταση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, απάντησε: «Ναι, πιστεύω πως είναι». Είπε, επιπλέον, πως ο ίδιος συμφωνεί, καθώς είναι γνωστή η θέση του για τη μείωση του ΕΦΚ και την έχει εκφράσει επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια:

«Κι εγώ συμφωνώ. Το έχω πει το 2018 ως αντιπολίτευση, το έχω πει ως κυβερνητικός βουλευτής, το έχω επαναλάβει και όταν μπήκα στην κυβέρνηση. Δεν έχω αλλάξει άποψη, αυτή είναι η άποψή μου».

Δύο διαφορετικές γραμμές για τον ΕΦΚ

Η άποψη του γραμματέα της ΝΔ είναι, πάντως, διαφορετική από όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα μετά την κριτική του πρώην πρωθυπουργού ότι η δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη για 1,75 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης αντιστοιχεί σε τιμή ήδη 50% υψηλότερη από πέρυσι. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε επίσης ότι ο πρωθυπουργός δεν είπε την αλήθεια όταν ισχυρίστηκε ότι η ΕΕ δεν παρέχει ευελιξία για τη μείωση του ΕΦΚ.

Με ειρωνικό τόνο, ο Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι «όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε: να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα», προσθέτοντας πως «είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν το εφηύρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, το να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν».

Επιπλέον, υποστήριξε πως «το κράτος εισπράττει από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα 4 δισεκατομμύρια ευρώ», προσθέτοντας ότι όσοι προτείνουν μείωση του φόρου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να απαντήσουν από πού θα καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος.

Η διαφοροποίηση που καταγράφεται στο συγκεκριμένο θέμα έχει προφανώς να κάνει και με το γεγονός ότι στο κυβερνών κόμμα υπάρχουν στελέχη που θέλουν να έχουν καλύψει περισσότερες από μία πιθανές λύσεις. Εάν, δηλαδή, η ΕΕ καταλήξει σε κάποιες από τις προτάσεις που κατέθεσε χθες ο πρώην πρωθυπουργός, θα μπορούν να υποστηρίξουν ότι ανάλογες απόψεις είχαν διατυπωθεί και στο εσωτερικό της ΝΔ.

Για την ώρα, πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ανατιμήσεις ισχυρότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τον Αύγουστο του 2026, οι τιμές των καυσίμων ήταν αυξημένες κατά 27,2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, έναντι αύξησης 23,8% στο σύνολο της ΕΕ.

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυξήσεις έχουν γενικευτεί σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην κορυφή βρέθηκε η Βουλγαρία με 34,5%, ενώ ακολούθησαν η Λιθουανία με 28,8%, η Φινλανδία με 27,6%, η Γερμανία με 27,5% και η Γαλλία με 27,4%.

Τον Ιούλιο, ειδικά στο diesel, η Ελλάδα είχε καταγράψει μηνιαία αύξηση 12,1%, την τρίτη μεγαλύτερη στην ΕΕ, πίσω μόνο από την Πολωνία (+13,4%) και τη Γερμανία (+12,7%).

Η επιβάρυνση από τις τιμές των καυσίμων αποτυπώνεται πλέον και στον γενικό πληθωρισμό: τον Αύγουστο ο εναρμονισμένος δείκτης στην Ελλάδα ανέβηκε στο 3,7%, από 2,7% τον Ιούλιο, έναντι 3,2% στην ΕΕ.

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