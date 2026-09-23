Τραμπ–Σι: Στο τραπέζι οι συμφωνίες που έμειναν στα χαρτιά και ο πόλεμος της AI

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Ο Σι Τζινπίνγκ φθάνει σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στην Ουάσιγκτον, για την πρώτη επίσκεψή του στην αμερικανική πρωτεύουσα έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία. Η επίσημη επίσκεψη θα διαρκέσει έως τις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο. Το ίδιο βράδυ θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο.

Σε μία κίνηση με έντονο συμβολισμό, ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει, σύμφωνα με το Reuters, να υποδεχθεί προσωπικά τον Κινέζο ηγέτη στην αεροπορική βάση Άντριους. Πίσω όμως από τις τιμές της υποδοχής βρίσκεται ένας δύσκολος κατάλογος συμφωνιών που είτε καθυστέρησαν είτε δεν εφαρμόστηκαν ποτέ.

Τα αεροπλάνα και τα αγροτικά προϊόντα που ακόμη περιμένουν

Στην προηγούμενη συνάντησή τους, τον Μάιο στο Πεκίνο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο «εποικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας», καθώς και στη δημιουργία ενός Συμβουλίου Εμπορίου. Προβλεπόταν επίσης αμοιβαία μείωση δασμών σε προϊόντα αξίας 30 δισ. δολαρίων.

Τέσσερις μήνες αργότερα, η εικόνα είναι άνιση. Η Κίνα είχε δεσμευτεί να αγοράζει τουλάχιστον 17 δισ. δολάρια αμερικανικών αγροτικών προϊόντων ετησίως, επιπλέον των συμφωνημένων ποσοτήτων σόγιας. Ωστόσο, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας εκτιμά ότι οι συνολικές εισαγωγές θα φθάσουν μόλις τα 21,5 δισ. δολάρια, αρκετά χαμηλότερα από τον στόχο των περίπου 30 δισ.

Στα χαρτιά παραμένει και η πολυσυζητημένη αγορά 200 αεροσκαφών Boeing. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι συνομιλίες προχωρούν, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί παραγγελίες. Αντίστοιχα, τεχνικά εμπόδια εξακολουθούν να περιορίζουν τις αμερικανικές εξαγωγές βοδινού στην κινεζική αγορά. Το Associated Press χαρακτηρίζει την εφαρμογή των συμφωνιών του Μαΐου «έργο σε εξέλιξη».

credit: pixabay

Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται το νέο πεδίο σύγκρουσης

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και τους προηγμένους ημιαγωγούς. Η συμφωνία του Μαΐου προέβλεπε διάλογο για την AI, αλλά μέχρι πρόσφατα είχε σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος. Η Ουάσιγκτον προτείνει τώρα τη δημιουργία μηχανισμού άμεσης ειδοποίησης για περιστατικά τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια.

Την παραμονή της άφιξης του Σι, η Alibaba παρουσίασε τον Zhenwu V900, τον οποίο χαρακτηρίζει ισχυρότερο κινεζικό επεξεργαστή AI, καθώς και σχέδια για μοντέλο έως 10 τρισ. παραμέτρων. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ, το Πεκίνο επιταχύνει την προσπάθεια τεχνολογικής αυτονόμησης.

Συμβολικές κινήσεις, δύσκολες αποφάσεις

Το Πεκίνο έστειλε ήδη ένα πρώτο μήνυμα καλής θέλησης, επιβάλλοντας ελέγχους στις εξαγωγές δύο ακόμη χημικών ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή φαιντανύλης. Πρόκειται, όμως, περισσότερο για περιορισμένη παραχώρηση παρά για μεγάλη συμφωνία.

Η πιθανότερη εξέλιξη είναι μία παράταση της εύθραυστης εμπορικής εκεχειρίας, ίσως με επιμέρους ανακοινώσεις για δασμούς και αγροτικά προϊόντα. Μεγάλες τομές δεν προεξοφλούνται. Εκτός από το εμπόριο και την AI, στη συνάντηση αναμένεται να τεθούν οι σπάνιες γαίες, η Ταϊβάν και οι σχέσεις της Κίνας με το Ιράν.

Έτσι, το πραγματικό τεστ για Τραμπ και Σι δεν είναι να ανακοινώσουν ακόμη μία συμφωνία, αλλά να αποδείξουν ότι μπορούν επιτέλους να εφαρμόσουν εκείνες που έχουν ήδη υπογράψει.

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