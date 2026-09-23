Μεσόγειος: Ανεβαίνει κατηγορία στις κατασκευές με ανεκτέλεστο 238 εκατ. ευρώ και στόχο την 7η τάξη

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Για μεγαλύτερο μερίδιο στην πίτα των κατασκευαστικών έργων ετοιμάζεται η Μεσόγειος ΑΕ, η οποία βάζει πλέον ως στόχο την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης, έχοντας ήδη δημιουργήσει ένα σημαντικό απόθεμα έργων για τα επόμενα χρόνια.

Η εταιρεία προετοιμάζει τον φάκελο για την αναβάθμιση του εργοληπτικού της πτυχίου, κίνηση που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα ενισχύσει τη δυνατότητά της να συμμετέχει στην ανάληψη μεγαλύτερων δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Το timing δεν είναι τυχαίο. Στις 30 Ιουνίου 2026 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων, μαζί με συμβάσεις που βρίσκονται προς υπογραφή, ξεπερνούσε τα 238 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας σημαντική ορατότητα για τον κύκλο εργασιών των επόμενων χρήσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της, διαχωρίζοντας τις κατασκευές από τον τομέα ανάκτησης και ανακύκλωσης.

Ο συγκεκριμένος κλάδος αποσχίστηκε και μεταφέρθηκε στην κατά 100% θυγατρική Μεσόγειος Aqua, ενώ η μητρική επικεντρώνεται πλέον περισσότερο στην κατασκευή έργων που σχετίζονται με τους υδάτινους πόρους.

Η επιλογή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες για έργα ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρισης νερού αυξάνονται, ενώ σημαντικό μέρος των σχετικών επενδύσεων περνά μέσω δημόσιων συμβάσεων και ΣΔΙΤ.

Ήδη το 2025 η Μεσόγειος υπέγραψε Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για τη διαχείριση του αρδευτικού συστήματος Υπέρειας Λάρισας, προσθέτοντας ένα ακόμη έργο στο χαρτοφυλάκιό της.

Η ενίσχυση του ανεκτέλεστου συνοδεύεται από σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών.

Ο κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκε το 2025 κατά 30%, φτάνοντας τα 95,04 εκατ. ευρώ, έναντι 73,34 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 15,8 εκατ. ευρώ.

Αν συνυπολογιστούν και οι δραστηριότητες που πλέον έχουν διακοπεί ή μεταφερθεί, ο συνολικός κύκλος εργασιών έφτασε τα 106,96 εκατ. ευρώ και τα EBITDA τα 15,65 εκατ. ευρώ.

Υπάρχει, πάντως, και ένα στοιχείο που θα παρακολουθεί η αγορά. Παρά την ισχυρή άνοδο των πωλήσεων, το περιθώριο μικτού κέρδους υποχώρησε στο 20% από 27%, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που συνοδεύουν την ταχεία αύξηση του κατασκευαστικού αντικειμένου.

Η διεκδίκηση πτυχίου 7ης τάξης αποτελεί έτσι το επόμενο βήμα μιας εταιρείας που επιχειρεί να αλλάξει μέγεθος. Με ανεκτέλεστο που αντιστοιχεί σε περισσότερο από δυόμισι φορές τον ετήσιο τζίρο των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της, η Μεσόγειος διαθέτει ήδη σημαντική βάση έργων.

Το στοίχημα πλέον είναι εάν η αναβάθμιση θα της επιτρέψει να περάσει από την εξειδίκευση κυρίως στα περιβαλλοντικά και υδραυλικά έργα σε έναν ευρύτερο ρόλο στην κατασκευαστική αγορά, σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός για τα μεγάλα έργα υποδομών παραμένει ιδιαίτερα έντονος.

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