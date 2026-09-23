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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

23.09.2026 09:15

Η «ανταρσία» των υπουργείων για το πουγκί των 2,2 δισ.: Γιατί το οικονομικό επιτελείο βάζει «στοπ» στις πιέσεις για παροχές

23.09.2026 09:15
PIERRAKAKIS_PETRALIAS

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Ενώ τα φορολογικά έσοδα του κράτους συνεχίζουν να κινούνται με ρυθμούς αισθητά υψηλότερους από τους αρχικούς προϋπολογιστικούς στόχους, στους διαδρόμους των υπουργείων έχει ξεσπάσει ένας αόρατος αλλά σκληρός «πόλεμος». Η αιτία εντοπίζεται στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ που εισρέουν στα ταμεία από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ως αποτέλεσμα της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές, της εφαρμογής του myDATA και του ψηφιακού δελτίου αποστολής.

Από τη μία πλευρά, η λεγόμενη «παραγωγική» πτέρυγα της κυβέρνησης — με πρώτα τα υπουργεία Υποδομών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Κοινωνικών Υποθέσεων — ασκεί παρασκηνιακά έντονη πίεση. Βλέποντας τις αυξημένες εισπράξεις, οι υπουργοί ζητούν επιτακτικά να ανοίξει η κάνουλα των πιστώσεων: είτε για να ξεκολλήσουν λιμνάζοντα έργα υποδομής που έχουν ξεμείνει από κονδύλια είτε για να ανακοινωθούν στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα εκτονώσουν την κοινωνική δυσαρέσκεια.

Από την άλλη πλευρά, το οικονομικό επιτελείο υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη λειτουργεί ως θεσμικό ανάχωμα, απορρίπτοντας τις αξιώσεις των συναδέλφων του. Ο λόγος αυτής της άρνησης δεν είναι δογματικός, αλλά αμιγώς αριθμητικός. Με την πλήρη εφαρμογή του νέου Συμφώνου Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργοποιείται ένας αυστηρός ευρωπαϊκός «κόφτης» στις πρωτογενείς δαπάνες.

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί σε ανώτατα όρια αύξησης των καθαρών δαπανών, τα οποία έχουν οριστεί σε 3,7% για το 2025, 3,6% για το 2026, 3,1% για το 2027 και 3,0% για το 2028. Αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο: ακόμα κι αν το κράτος εισπράξει 5 ή 10 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από φόρους, δεν μπορεί να τα διοχετεύσει αυτομάτως σε νέες μόνιμες δαπάνες, καθώς αυτές πρέπει να παραμένουν εντός του συμφωνημένου ευρωπαϊκού πλαισίου και των προβλεπόμενων ορίων.

Παράλληλα, η σκληρή αριθμητική αποκαλύπτει γιατί η τακτική των μετρημένων βημάτων αποτελεί τον μόνο δρόμο για την Πλατεία Συντάγματος. Κάθε υποχώρηση της προκαταβολής φόρου κατά μόλις 5 ποσοστιαίες μονάδες στοιχίζει στον προϋπολογισμό 400 εκατομμύρια ευρώ κατά το πρώτο έτος εφαρμογής. Την ίδια στιγμή, η οριστική διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα απαιτεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο εκατοντάδων εκατομμυρίων, ο οποίος πρέπει να αντισταθμιστεί ευρώ προς ευρώ.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας παραμένουν σταθερά πάνω από τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ, διατηρώντας χαμηλά τα spreads των ελληνικών ομολόγων την ώρα που άλλες ισχυρές οικονομίες της Ευρωζώνης πιέζονται. Έτσι, στο κυβερνητικό σκακιστήριο, όσο κι αν οι υπουργοί ζητούν τα κλειδιά του ταμείου για να προχωρήσουν σε παροχές, η Πλατεία Συντάγματος γνωρίζει καλά ότι το ευρωπαϊκό μάτι παρακολουθεί στενά κάθε ευρώ.

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