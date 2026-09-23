Άδωνις Γεωργιάδης: «Καρτέλ στα διυλιστήρια δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία – η ελληνική τιμή χωρίς φόρους παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο»

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης επαναφέρει στο επίκεντρο τη συζήτηση για τις τιμές των καυσίμων και τις καταγγελίες περί «καρτέλ στα διυλιστήρια», υποστηρίζοντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία «δεν τεκμηριώνουν έναν τέτοιο ισχυρισμό».

Όπως τονίζει, η εικόνα στην ελληνική αγορά πρέπει να εξετάζεται με βάση τις τιμές χωρίς φόρους και σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές τιμές, καθώς μόνο έτσι μπορεί να αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση της αγοράς.

Στο άρθρο του επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 η τιμή της αμόλυβδης 95 στην Ελλάδα, χωρίς φόρους, ήταν χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποδίδει τις πρόσφατες αυξήσεις στις διεθνείς εξελίξεις στις τιμές του πετρελαίου και στην άνοδο των περιθωρίων διύλισης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για φαινόμενο που δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα.

Παράλληλα, αναδεικνύει τον ρόλο των ελληνικών διυλιστηρίων ως σημαντικού εξαγωγικού κλάδου, υποστηρίζοντας ότι η δραστηριότητά τους ενισχύει την παραγωγή, τις εξαγωγές, τις επενδύσεις και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Το βασικό επιχείρημα του άρθρου είναι ότι η συζήτηση για τις τιμές των καυσίμων και τα διυλιστήρια πρέπει να γίνεται με βάση τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα και όχι με ατεκμηρίωτες γενικεύσεις.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ας μιλήσουμε επιτέλους για το αν υπάρχει ή όχι καρτέλ στα Διυλιστήρια στην Ελλάδα αλλά και για την ψυχολογία του φθόνου για τον πλούτο και την επιτυχία των άλλων ανθρώπων…

Από χθες ο κ. Αλέξης Τσίπρας επανέφερε στον Δημόσιο διάλογο και μάλιστα με ένταση την συζήτηση περί της «ύπαρξης καρτέλ στα Διυλιστήρια» και στο ότι «οι ακριβές τιμές στα καύσιμα είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη να συγκρουστεί με αυτά»….

Αυτή η συζήτηση βρίσκει φυσικά πολύ γόνιμο έδαφος στην Κοινή Γνώμη και κυρίως στους Αριστερούς για δύο βασικά λόγους. Ο πρώτος, ότι οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, όλα τα νοικοκυριά πιέζονται και είναι φυσικό ο κόσμος να δυσανασχετεί και να ψάχνει ενόχους σε κάποιους πλουσίους και στην «κακιά Κυβέρνηση». Ο δεύτερος λόγος είναι πιο πεζός, ο έμφυτος και πανάρχαιος φθόνος που δυστυχώς αποτελεί αρχαίο γνώρισμα στον τόπο αυτόν. Έχω εδώ και χρόνια αντιληφθεί ότι ο κυριότερος λόγος που η Αριστερά ανέβηκε τόσο πολύ στην Ελλάδα είναι ότι τον φθόνο, που είχαμε από πάντα μέσα μας κατά των όσων από εμάς καταφέρνουν περισσότερα, τον μετέτρεψε δήθεν σε ηθική ιδεολογία. Ενώ δηλ ο φθόνος πάντα υπήρχε, αλλά εθεωρείτο κακό συναίσθημα και όσοι τον αισθάνονταν τον έκρυβαν και σε κάθε περίπτωση δεν τον διαφήμιζαν, ήρθε η Αριστερά και είπε στον λαό, «όχι δεν είναι κακό να μισείς τον πλούσιο πήγαινε να του τα πάρεις δικά σου είναι και αυτό είναι απολύτως δίκαιο»….

Άρα η στοχοποίηση των πλούσιων γενικά, «που θησαυρίζουν εις βάρος μας» είναι και εκλογικά επιτυχής και σύμφωνη με την Αριστερή ιδεολογία του Φθόνου.

Αυτή όμως όλη η συζήτηση έχει καμμία πραγματική βάση;

Τα πραγματικά στοιχεία δεν τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό περί «καρτέλ των διυλιστηρίων».

Ας δούμε τους αριθμούς.

Σύμφωνα με το επίσημο Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 η τιμή της αμόλυβδης 95 στην Ελλάδα, χωρίς φόρους, ήταν 1.024,98 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.

Ο αντίστοιχος σταθμισμένος μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 1.087,83 ευρώ.

Δηλαδή η ελληνική τιμή χωρίς φόρους ήταν περίπου 5,8% ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό είναι το κρίσιμο συγκριτικό στοιχείο.

Διότι, αν θέλουμε να εξετάσουμε τη λειτουργία της αγοράς καυσίμων και όχι τις διαφορετικές φορολογικές επιβαρύνσεις κάθε κράτους, πρέπει να συγκρίνουμε τις τιμές χωρίς φόρους.

Τι συνέβη λοιπόν τις τελευταίες εβδομάδες;

Υπήρξε μεγάλη αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και, ταυτόχρονα, εξαιρετικά μεγάλη αύξηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης της βενζίνης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου το ευρωπαϊκό περιθώριο διύλισης της βενζίνης Eurobob είχε φτάσει περίπου στα 62 δολάρια ανά βαρέλι πάνω από το Brent, κοντά στα ιστορικά υψηλά του 2022.

Άρα η αύξηση των καυσίμων δεν ήταν ένα ελληνικό φαινόμενο. Υπήρξε ένα πραγματικό διεθνές σοκ στις αγορές πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων.

Και παρά αυτό το σοκ, η ελληνική τιμή της αμόλυβδης ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΥΣ παρέμεινε χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Από τις 31 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου η ελληνική προ φόρων τιμή αυξήθηκε περίπου 9,7%, έναντι περίπου 7,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η Ελλάδα ξεκίνησε από πολύ χαμηλότερη βάση και, ακόμη και μετά την αύξηση, παρέμεινε περίπου 5,8% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Υπάρχει όμως και μία ακόμη παράμετρος που συχνά παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση: τα ελληνικά διυλιστήρια δεν υπάρχουν μόνο για να τροφοδοτούν την ελληνική αγορά. Αποτελούν έναν από τους σημαντικούς εξαγωγικούς παραγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η Ελλάδα εισάγει αργό πετρέλαιο ως πρώτη ύλη, το επεξεργάζεται στις εγχώριες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εξάγει μεγάλο μέρος της παραγωγής της ως προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας: βενζίνη, diesel, αεροπορικά και ναυτιλιακά καύσιμα και άλλα πετρελαιοειδή.

Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη μεγάλης εγχώριας διυλιστικής βιομηχανίας δεν αποτελεί βάρος για την ελληνική οικονομία. Το αντίθετο.

Μετατρέπει μια εισαγόμενη πρώτη ύλη σε προϊόν υψηλότερης αξίας μέσα στην Ελλάδα.

Δημιουργεί εξαγωγές και εισροή εσόδων από το εξωτερικό.

Στηρίζει βιομηχανική παραγωγή, επενδύσεις, απασχόληση και φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα.

Και παράλληλα προσφέρει στη χώρα σημαντική παραγωγική δυναμικότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού σε καύσιμα, κάτι που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε περιόδους διεθνών ενεργειακών και γεωπολιτικών κρίσεων.

Η Ελλάδα, δηλαδή, δεν είναι απλώς ένας εισαγωγέας και καταναλωτής πετρελαίου. Είναι ταυτόχρονα σημαντικός παραγωγός και εξαγωγέας διυλισμένων προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή.

Αυτό είναι οικονομικό πλεονέκτημα για τη χώρα.

Και επιστρέφοντας στο ζήτημα των τιμών, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα:

Υπήρξε διεθνής έκρηξη των τιμών του πετρελαίου και των περιθωρίων διύλισης.

Οι τιμές αυξήθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Και η ελληνική τιμή της αμόλυβδης χωρίς φόρους εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επομένως, ο ισχυρισμός ότι η σημερινή αύξηση των τιμών αποτελεί απόδειξη ύπαρξης «καρτέλ των ελληνικών διυλιστηρίων» ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ από τα πραγματικά στοιχεία.

Τα επίσημα ευρωπαϊκά δεδομένα δείχνουν μια ελληνική αγορά που ακολουθεί ένα ισχυρό διεθνές κύμα ανατιμήσεων, διατηρώντας παράλληλα την προ φόρων τιμή της βενζίνης κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Και ταυτόχρονα διαθέτουμε έναν ισχυρό εξαγωγικό κλάδο, ο οποίος αγοράζει πρώτη ύλη από το εξωτερικό, την επεξεργάζεται στην Ελλάδα και εξάγει εκατομμύρια τόνους προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία. Και πάνω σε αυτά πρέπει να γίνεται η συζήτηση και όχι στο φθόνο του καθενός από εμάς επειδή κάποιοι μπορεί να είναι πλουσιότεροι.

Και προς Θεού μην βλάψουμε έναν κλάδο της Οικονομίας μας, τα διυλιστήρια που τελικά συμβάλουν καθοριστικά στην πρόοδο της Ελληνικής Οικονομίας και μάλιστα πλέον αποτελούν και σοβαρό γεωπολιτικό όπλο.

Αλλά άντε αυτά να τα καταλάβει ο κ. Αλέξης Τσίπρας και όσοι θέλουν καθημερινά να αναπαράγουν αυτά τα παραμύθια. Εδώ το μόνον που τους νοιάζει είναι να ρίξουν τον Μητσοτάκη με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος για την πατρίδα μας.

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