Δούρου: Να απαντήσει ο Μητσοτάκης από το βήμα του ΟΗΕ σε 6+1 ερωτήσεις για ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Γεραπετρίτη

Takeaways by to pontiki AI Η Ρένα Δούρου καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα για τα εθνικά θέματα κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Τα ερωτήματα αφορούν το τουρκικό δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος.

Παράλληλα, ζητούνται διευκρινίσεις για τη στρατηγική της κυβέρνησης σχετικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων και την οριοθέτηση της ΑΟΖ.

Τέλος, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί επί των δηλώσεων του υπουργού Εξωτερικών για την υποψηφιότητα της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

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Απαντήσεις σε 6+1 ερωτήματα που άπτονται των εθνικών θεμάτων ζητά η Ρένα Δούρου από τον πρωθυπουργό να απαντήσει από το βήμα της Γενική Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά την επικείμενη ομιλία του αύριο, Πέμπτη (24/9).

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα για τα ελληνοτουρκικά και το αναθεωρητικό δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά και πώς πιστεύει ότι «η είσοδος της γαλλικής Meridiam στο μεγάλο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, θα άρει τα εμπόδια που θέτει συστηματικά η Τουρκία στην πόντιση του καλωδίου, διασφαλίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα της Ελλάδας». Κι ακόμα καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει για την τοποθέτηση Γεραπετρίτη στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο πως «αν ήξερε ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί Μη Μόνιμο Μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ».

Αναλυτικά η δήλωση της Ρένας Δούρου:

Την παραδοσιακή ομιλία στην ετήσια ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ενώ παράλληλα η Ελλάδα είναι Μη Μόνιμο Μέλος του ΣΑ του Διεθνούς Οργανισμού, αναμένεται να απευθύνει την Πέμπτη ο κ. Πρωθυπουργός. Με την Τουρκία να κλιμακώνει τις προκλήσεις της σε βάρος της Ελλάδας, όπως φάνηκε και από τη χθεσινή ομιλία Ερντογάν, οι Έλληνες πολίτες και οι εκπρόσωποι των κρατών που θα παρευρίσκονται στην ΓΣ, δικαιούνται να ακούσουν δημόσια υπεύθυνες απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό της χώρας.

Απαντήσεις σχετικά:

1. με την αντιμετώπιση του παράνομου, αναθεωρητικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» που αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας,

2. με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στη διακήρυξη της Τουρκίας ότι κανένα ενεργειακό σχέδιο δεν πρόκειται να προχωρήσει στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς το «πράσινο φως» ή τη συμμετοχή της,

3. με το αν σε περίπτωση νέας τουρκικής παρέμβασης όπως στην Κάσο το 2024, θα ενεργήσει αποκλειστικά η ελληνική κυβέρνηση ή θα επιτρέψει στη γαλλική εταιρία να συνομιλήσει με την Άγκυρα,

4. με το πώς η κυβέρνηση πιστεύει ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam στο μεγάλο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, θα άρει τα εμπόδια που θέτει συστηματικά η Τουρκία στην πόντιση του καλωδίου, διασφαλίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα της Ελλάδας,

5. με το αν η χώρα μας διαθέτει συνεκτική στρατηγική και βούληση για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων και την εξασφάλιση ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας διατηρώντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

6. Απαντήσεις, τέλος, σχετικά με την προοπτική, σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, της δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού – προβλήματος τουρκικής κατοχής εδώ και πάνω από μισό αιώνα, κεντρικού προβλήματος ειρήνης και ασφάλειας της Μεσογείου και της ΕΕ.

Οι πολίτες δικαιούνται έγκριτη ενημέρωση από τα χείλη του Πρωθυπουργού και όχι από άλλες πηγές, εκτός Ελλάδος, συνήθως τουρκικές…

Όπως δικαιούνται και μια επιπλέον ξεκάθαρη απάντηση: συμφωνεί ο Πρωθυπουργός με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, που ενώπιον αλλοδαπού ακροατηρίου, από το βήμα του Πανεπιστημίου του Τορόντο, στις 19 Σεπτεμβρίου 2026, είπε ότι αν ήξερε ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί Μη Μόνιμο Μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ;

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