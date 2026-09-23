Η Ντόρα επιμένει για τους «καβαλημένους υπουργούς»: Οι συμπεριφορές που προκαλούν το κοινό αίσθημα και οι απαντήσεις Γεωργιάδη και Βορίδη

Takeaways by to pontiki AI Η Ντόρα Μπακογιάννη κάλεσε τα κυβερνητικά στελέχη να εγκαταλείψουν την αλαζονική συμπεριφορά, υπογραμμίζοντας ότι το ύφος της εξουσίας επηρεάζει καθοριστικά τις επιλογές των πολιτών.

Η ίδια επισήμανε πως οι υπουργοί οφείλουν να ακούν περισσότερο τις ανάγκες των πολιτών αντί να περιορίζονται σε μονολόγους.

Αν και η κ.

Μπακογιάννη δεν κατονόμασε συγκεκριμένα πρόσωπα, η παρέμβασή της συνδέθηκε με τον τρόπο ζωής και τις καθημερινές πρακτικές ορισμένων στελεχών.

Οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης και Μάκης Βορίδης διαφοροποιήθηκαν από την κριτική της, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο και τη διαλεκτική τους σχέση με τους πολίτες.

Το ζήτημα της αλαζονείας έχει απασχολήσει και τον πρωθυπουργό, ο οποίος έχει ζητήσει σεμνότητα ενόψει της εκλογικής διαδικασίας.

Η παρέμβαση της κ.

Μπακογιάννη ερμηνεύεται ως ένα εσωκομματικό καμπανάκι για τη διατήρηση της αξιοπιστίας της κυβέρνησης και την αποφυγή δυσαρέσκειας του εκλογικού σώματος.

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Η Ντόρα Μπακογιάννη, αυτή τη φορά, μίλησε έξω από τα δόντια, καλώντας υπουργούς της κυβέρνησης να ξεκαβαλικέψουν και να αφήσουν πίσω τους την αλαζονεία.

Η κ. Μπακογιάννη επανέλαβε, με πιο απλό και λαϊκό τρόπο, αυτό που ο πρωθυπουργός είπε για πρώτη φορά μετά τις εκλογές του 2023 και υπενθύμισε πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη: ότι το ύφος της εξουσίας μπορεί τελικά να επηρεάσει τις επιλογές των πολιτών, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα κριτήριά τους.

Το πρωί της Τετάρτης επανήλθε, μιλώντας στην ERTnews: «Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Το είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης». Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια, η οποία όμως πολλές φορές αδικείται από αλαζονικές συμπεριφορές στελεχών.

Η Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε ότι τα κυβερνητικά στελέχη οφείλουν να ακούν περισσότερο τους πολίτες και να μην περιορίζονται σε μονολόγους.

«Ο στενοχωρημένος Νεοδημοκράτης θέλει να ξέρει, πρώτον, ότι τον νοιαζόμαστε και, δεύτερον, ότι τον σκεφτόμαστε. Μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θέλει να τον ακούσουμε και να τον αγκαλιάσουμε», ανέφερε.

Οι απαντήσεις Γεωργιάδη και Βορίδη

Είχαν προηγηθεί οι έμμεσες ή ευθείες απαντήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και του Μάκη Βορίδη.

Ο υπουργός Υγείας διαφώνησε με την άποψη ότι υπάρχουν υπουργοί που έχουν «κουράσει», επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας και της συνοχής στο κυβερνητικό έργο. «Δεν νομίζω να υπάρχουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Βορίδης σημείωσε με νόημα: «Εγώ δεν έχω δει αλαζόνα. Την άκουσα τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Η αλαζονεία εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες. Δεν ξέρω γιατί το είπε, αυτή είναι η άποψή της. Για την άποψή της θα πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Μπακογιάννη. Το ότι ακούω τους πολίτες δεν σημαίνει ότι βαράω προσοχή. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η διαλεκτική σχέση με τους πολίτες. Σημαίνει ακούω, συνομιλώ, εξηγώ. Αναγνωρίζω πως κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά, εξηγώ γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν και προσπαθώ να πείσω ότι κάνω το καλύτερο δυνατό».

Χωρίς ονόματα προς το παρόν

Η κ. Μπακογιάννη, προς το παρόν, επέλεξε να μην κατονομάσει πρόσωπα. Όπως λένε, πάντως, άνθρωποι που συνομιλούν μαζί της, δεν διστάζει να το κάνει όταν το θεωρεί αναγκαίο. Η επισήμανσή της, μάλιστα, δεν αφορά μόνο κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική δήλωση υπουργού.

Αφορά τον ευρύτερο τρόπο με τον οποίο κινούνται ορισμένοι υπουργοί: από το μέγεθος της ασφάλειας που τους συνοδεύει σε μια δημόσια έξοδο μέχρι το πώς παρκάρουν σε κάποιο πεζοδρόμιο.

Γι’ αυτό και οι φράσεις της ήταν συγκεκριμένες: «Βλέπω αλαζονεία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Έχουμε τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν άμεσα». Εκτός από τη Ντόρα Μπακογιάννη, και ο Δημήτρης Καιρίδης ανέφερε χθες, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ότι το βασικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κακός της εαυτός, η αλαζονεία και ο ελιτισμός.

Πρόσφατα, ο πρωθυπουργός είχε επίσης πει σε συνέντευξή του ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεμνότητα και ταπεινότητα. Πρόσθεσε ότι το τελευταίο πράγμα που θα επιτρέψει στον εαυτό του και στα κυβερνητικά στελέχη είναι η αίσθηση πως η Νέα Δημοκρατία είναι αναντικατάστατη.

Οι δηλώσεις αυτές απευθύνονται τόσο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας όσο και στο εκλογικό σώμα. Η ΝΔ διατηρεί την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις, αλλά η αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή βρίσκεται πολύ μακριά. Η κόπωση από την πολυετή διακυβέρνησή της τροφοδοτεί τη δεξαμενή των αναποφάσιστων, ενώ η αλαζονεία μπορεί εύκολα να δώσει σε έναν ψηφοφόρο την αφορμή να στραφεί αλλού. Ένας δυσαρεστημένος ψηφοφόρος μπορεί να συγχωρήσει μια δύσκολη απόφαση. Δύσκολα, όμως, συγχωρεί το ύφος, ιδίως όταν αυτό επαναλαμβάνεται.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός το είπε με τον πιο ωμό τρόπο στη Θεσσαλονίκη: «Δεν σε ψηφίζει κάποιος γι’ αυτά τα οποία έχεις κάνει, σε ψηφίζει γι’ αυτά τα οποία πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις». Όταν η ψήφος κρίνεται από τις προσδοκίες, το ύφος ενός υπουργού μετρά, και μετρά πολύ.

Η αντιπολίτευση έχει μιλήσει πολλές φορές για την αλαζονεία των «γαλάζιων» υπουργών και χθες η ΕΛΑΣ αξιοποίησε τις δηλώσεις Μπακογιάννη. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Γιώργος Μπαλατσούκας, έγραψε ότι όταν «κορυφαίο στέλεχος της ΝΔ και αδελφή του πρωθυπουργού» μιλά για αλαζόνες υπουργούς, «εμείς δεν έχουμε πολλά να προσθέσουμε». Κατέληξε ότι «η αλαζονεία δεν τους ξέφυγε, τους χαρακτηρίζει».

Το «ξεκαβαλικέψτε», όμως, δεν αφορά μόνο κάποιους υπουργούς. Αφορά την ανάγκη της Πειραιώς να μη δώσει στον κουρασμένο ψηφοφόρο τον λόγο που ψάχνει για να απομακρυνθεί. Αφορά και την αξιοπιστία της πρωθυπουργικής γραμμής, η οποία διατυπώνεται κάθε χρόνο, αλλά δεν αποτυπώνεται πάντα σε πράξεις. Η Ντόρα Μπακογιάννη, λοιπόν, έκρινε πως είναι καλύτερο να χτυπήσει ένα εσωκομματικό καμπανάκι επτά μήνες πριν από τις εκλογές, παρά να περιμένει ένα μήνυμα από την κάλπη που δεν θα μπορεί πλέον να διορθωθεί.

Προς το παρόν, η κ. Μπακογιάννη έδειξε το πρόβλημα χωρίς να δείξει πρόσωπα, παρότι το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι η ομάδα έχει βρει τον ρυθμό της. Το ερώτημα είναι αν η προτροπή της «να κοπούν άμεσα» αυτά τα φαινόμενα θα μείνει ρητορική προειδοποίηση ή αν θα μετατραπεί σε πράξη από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, με έναν τελευταίο ανασχηματισμό πριν από τις εκλογές.

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