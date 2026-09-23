search
ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 12:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2026 11:08

Χάκαραν τη Skroutz Last Mile – Επηρεάστηκαν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα – Προσοχή σε κακόβουλα μηνύματα, λέει η εταιρεία

23.09.2026 11:08
«Μπαίνει» στην Skroutz η CVC Capital Partners - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Περιστατικό ασφαλείας, που αφορά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, ανακοίνωσε η Skroutz Last Mile.

Όπως ενημερώνει η εταιρεία τους πελάτες της, από το περιστατικό επηρεάστηκαν δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών

Η Skroutz Last Mile διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών, στοιχεία πληρωμών ή διαπιστευτήρια, καθώς, όπως αναφέρει, τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στα συστήματά της και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το περιστατικό.

Η εταιρεία αναφέρει ότι προχώρησε άμεσα στην αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Προσοχή στα κακόβουλα μηνύματα

Παράλληλα, εφιστά την προσοχή των χρηστών σε μηνύματα ή επικοινωνίες που δεν προέρχονται από τα επίσημα κανάλια της εταιρείας, καθώς και σε ύποπτα email ή SMS που ενδέχεται να επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης μέσω phishing.

Για διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό, η εταιρεία παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Η ανακοίνωση της Skroutz

Αγαπητή/-έ,

Στη Skroutz Last Mile θέτουμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για αυτόν τον λόγο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για περιστατικό ασφαλείας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Εταιρείας, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Από το περιστατικό, έχουν επηρεαστεί μόνο οι παραπάνω κατηγορίες δεδομένων σας. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της Skroutz Last Mile, και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η Εταιρεία προέβη σε άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε τις γενικές οδηγίες αποφυγής περιστατικών εξαπάτησης:

● Αυξημένη προσοχή σε μηνύματα ή/και επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Skroutz Last Mile, και

● Αυξημένη προσοχή σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS που ίσως λάβετε (phishing) και επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά σας στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης.

Διαβάστε επίσης:

Κυριακή Γρίβα: Αναβλήθηκε η δίκη στο εφετείο, απών ο δολοφόνος της – Οργή από τη μητέρα της για την παραμονή του στο ψυχιατρείο

Επιβεβαιώθηκε ιός στα νεκρά ψάρια της Παμβώτιδας, τι έδειξαν οι έλεγχοι

Δίκη για τα Τέμπη: Η συνεδρίαση διακόπηκε πρόωρα λόγω απουσίας μαρτύρων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomikos
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Επάγγελμα» είχε κάνει αστυνομικός το σβήσιμο κλήσεων και την επιστροφή πινακίδων – «Εξυπηρέτησε» τουλάχιστον 7 οδηγούς παίρνοντας «φακελάκι»

thodoris_livanios_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος: Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Χειροπέδες σε 38χρονο για τους πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης

kolossaio-12-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: 22χρονος εργάτης σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος 10 μέτρων στο Κολοσσαίο

google
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο 403 εκατ. στην Google για παρακολούθηση τοποθεσίας των χρηστών μετά από καταγγελίες οργανώσεων καταναλωτών – Αναμεσά τους και η ΕΚΠΟΙΖΩ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και επισήμως ο Άκης Πετρετζίκης θα μαγειρεύει και θα ταξιδεύει στον σταθμό τη νέα σεζόν

kyranakis- maniatis – mpakogianni- tsimaris – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Ντόρα κάνει συστάσεις, ο Κυρανάκης αιφνιδιάζει, η Λατινοπούλου και οι δικαστικές περιπέτειες, το ΠΑΣΟΚ και η Υγεία, ο Μανιάτης και το ATCS

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερο Ισραήλ έγινε η Κύπρος; Τα ακίνητα που πέρασαν στα χέρια ισραηλινών και οι καθυστερημένες ανησυχίες για την «ξένη επιρροή»

petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έμμεση απάντηση Γεωργιάδη στις αιχμές Μπακογιάννη για υπουργούς που «καβάλησαν το καλάμι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 12:19
astynomikos
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Επάγγελμα» είχε κάνει αστυνομικός το σβήσιμο κλήσεων και την επιστροφή πινακίδων – «Εξυπηρέτησε» τουλάχιστον 7 οδηγούς παίρνοντας «φακελάκι»

thodoris_livanios_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος: Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Χειροπέδες σε 38χρονο για τους πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης

1 / 3