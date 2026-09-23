Δίκη για τα Τέμπη: Η συνεδρίαση διακόπηκε πρόωρα λόγω απουσίας μαρτύρων

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Μόλις 10 λεπτά διήρκεσε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για τη δίκη των Τεμπών, καθώς από τους συγγενείς θυμάτων που ανακοίνωσε χθες Τρίτη η πρόεδρος δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει.

Έτσι το δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Οι μάρτυρες δήλωσαν κόλλημα τελευταία στιγμή, με την πρόεδρο του δικαστηρίου να δείχνει ενοχλημένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, είχε γίνει συνεννόηση να καταθέσουν δύο συγγενείς, οι οποίοι όμως δεν εμφανίστηκαν, με τον δικηγόρο να δηλώνει πως υπήρξε αδυναμία μετακίνησης χθες βράδυ.

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