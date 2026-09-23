ΠΟΕΔΗΝ: Αντιδράσεις για τους τρεις κλάδους νοσηλευτικής αντί για έναν ενιαίο – Τι ζητούν οι νοσηλευτές

Takeaways by to pontiki AI Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων καταγγέλλει ότι η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για το νοσηλευτικό επάγγελμα διασπά τον κλάδο σε τρεις διακριτές κατηγορίες αντί για έναν ενιαίο.

Το επίμαχο άρθρο του σχεδίου νόμου δημιουργεί τρεις ξεχωριστούς κλάδους για τους νοσηλευτές Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους εργαζόμενους.

Η Ομοσπονδία ζητά την επαναδιατύπωση της διάταξης, υποστηρίζοντας ότι ο διαχωρισμός αυτός θα επιφέρει σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία των νοσηλευτικών υπηρεσιών και των νοσοκομείων.

Οι σύλλογοι των βοηθών νοσηλευτών εκφράζουν την ανησυχία τους για την υποβάθμιση της προσφοράς τους και δηλώνουν έτοιμοι για αγωνιστικές κινητοποιήσεις κατά της συγκεκριμένης ρύθμισης.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η νομοθετική ρύθμιση για την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος καθώς αντί για έναν ενιαίο κλάδο Νοσηλευτικού Προσωπικού δημιουργούνται στην πράξη τρεις διακριτοί κλάδοι, όπως καταγγέλλουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων και οι σύλλογοι των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει επανειλημμένος δεσμευτεί για την δημιουργία Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού, με διακριτά καθήκοντα σύμφωνα με τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων. Σύμφωνα όμως με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), με το Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Σύσταση και Οργάνωση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων» – Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας- Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής- Ρύθμιση για την άσκηση του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 42 ενώ στον τίτλο αφήνει να εννοηθεί ενιαίος κλάδος νοσηλευτικής εθνικού συστήματος υγείας στην διατύπωση του άρθρου δημιουργούνται τρεις κλάδοι: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Νοσηλευτικής ΕΣΥ, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Νοσηλευτικής ΕΣΥ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Βοηθών Νοσηλευτών ΕΣΥ.

Ο τίτλος του άρθρου όμως που δημιουργεί κλάδο Νοσηλευτικής ΕΣΥ παραπέμπει στους δύο πρώτους κλάδους ΠΕ Νοσηλευτικής ΕΣΥ και ΤΕ Νοσηλευτικής ΕΣΥ, αφήνοντας εκτός ως τρίτο ξεχωριστό κλάδο τους ΔΕ Βοηθούς Νοσηλευτές ΕΣΥ.

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητάει την επαναδιατύπωση του άρθρου 42 που θα ορίζει ευκρινώς ότι ο κλάδος Νοσηλευτικής ΕΣΥ είναι ενιαίος.

«Οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτές ΕΣΥ, που μαζί με τους Νοσηλευτές, κρατάνε όρθιο το ΕΣΥ πολλές φορές εκτελώντας αλλότρια καθήκοντα, είναι θορυβημένοι με την διατύπωση του εν λόγω άρθρου, γιατί θεωρούν ότι διαιρεί και διχάζει το Νοσηλευτικό Προσωπικό και ότι δεν υπάρχει αναγνώριση στην προσφορά τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

Η Ομοσπονδία εκτιμά ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα δημιουργήσει ανυπέρβλητες δυσκολίες στην λειτουργία των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, με σοβαρές επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Οι σύλλογοι των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών και η ΠΟΕΔΗΝ βρίσκονται ήδη σε ετοιμότητα για αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Επίσης, το άρθρο 39 «Αντιποίηση νοσηλευτικού επαγγέλματος- Αντικατάσταση παρ.2 άρθρου 31 ν.3252/2004» του ίδιου Σχεδίου Νόμου «δημιουργεί αναστάτωση στους ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών διότι σε πολλές περιπτώσεις υποχρεώνονται από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων να εκτελούν νοσηλευτικές πράξεις που δεν προβλέπεται από το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση που ψηφιστεί το εν λόγω άρθρο όπως έχει, σε πάρα πολλά Περιφερειακά Νοσοκομεία θα είναι αδύνατη η λειτουργία τους», καταλήγει η Ομοσπονδία.

Διαβάστε επίσης

Αναγνώρισε το SOS: «Όταν οι νεφροί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την καρδιά σου, μην τους αγνοείς»

Θάνατος Μαζωνάκη: Ανοίγουν τα στόματα και στην Κρήτη – Υδροθεραπείες παχέος εντέρου από… οδοντίατρο και botox από… κτηνίατρο (video)

Άδωνις Γεωργιάδης: «Τα φάρμακα του μέλλοντος να παράγονται στην Ευρώπη» (photos)