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23.09.2026 09:48

Καθηγητής Σαρηγιάννης για Κηφισό: Είναι επιβαρυμένος, χρειάζεται άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους – Υπάρχει ζήτημα δημόσιας υγείας

23.09.2026 09:48
KIFISOS

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Με αφορμή το περιστατικό με το βυτιοφόρο που πετούσε απόβλητα σε φρεάτιο στον Κηφισό, ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης έδωσε απαντήματα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Ο καθηγητής περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, μίλησε στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 και επεσήμανε πως «ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρυμένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων όπως μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρο, νικέλιο κ.α,. Η ρύπανση αυτή οφείλεται κυρίως σε αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες με διαπιστωμένο κίνδυνο για τα υπόγεια νερά και τη δημόσια υγεία. Με την τελευταία επιβεβαιωμένη ρίψη μπήκε όξινο ανεξέλεγκτο φορτίο το οποίο -πέρα από το δικό του φορτίο – μπορεί να έχει κινητοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα μέταλλα και να εντείνει την επιβάρυνση».

Ο καθηγητής τόνισε επίσης πως τα απόβλητα που υπάρχουν στον Κηφισό, μεταφέρονται στον Σαρωνικό και αυτό επιβαρύνει την δημόσια υγεία.

«Ο Κηφισός χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης, που αφορά τόσο τη διαχείριση των προβλημάτων που έχουν ήδη καταγραφεί όσο και τη διαχείριση των υδάτων, ιδιαίτερα κατά την φθινοπωρινή περίοδο και τον κίνδυνο πιθανών υπερχειλήσεων. Άρα πρόκειται για ένα ευρύτερο πρόβλημα που χρόνο με το χρόνο γίνεται χειρότερο γιατί επιτείνεται η φόρτισή του με φερτά υλικά και άλλα στοιχεία που δημιουργούν πρόβλημα στην φυσιολογική ροή του νερού.

Ακόμη, τόνισε πως υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση στο ύψος της Φιλαδέλφειας και της Κηφισιάς, όπως και στο ύψος του Ρουφ.

Τέλος, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που χρειάζεται ο Κηφισός, ανέφερε τα εξής: «Πρέπει να γίνει άμεσος έλεγχος όλων των φρεατίων ομβρίων στην ζώνη γύρω από τον Κηφισό με φορητούς αναλυτές του ph και της αγωγιμότητας. Θα πρέπει να γίνει διασταύρωση των δηλώσεων αποβλήτων όλων των βιομηχανιών με τους αντίστοιχους όγκους παραγωγής αποβλήτων για να ελέγξουμε ότι όντως δεν υπάρχουν φαινόμενα όπως το συγκεκριμένο και επίσης θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση σφραγισμένων φρεατίων με έξυπνους αισθητήρες σε σημεία υψηλού κινδύνου ώστε να τα ελέγχουμε καλύτερα. Τέλος πρέπει να υπάρξει αυστηροποίηση των κυρώσεων ώστε το πρόστιμο που θα μπει στον παραβάτη να υπερβαίνει το κόστος της νόμιμης διαχείρισης γιατί η παράνομη απόρριψη είναι φθηνότερη άρα τον συμφέρει να κάνει παράνομη απόρριψη παρά να πληρώσει το πρόστιμο».

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