Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα στοιχεία στο «μικροσκόπιο» των Αρχών – Η μέθη, το ενδεχόμενο εμφράγματος και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις

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Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα φέρεται να προηγήθηκαν της ανακοπής που υπέστη ο τραγουδιστής στο ιδιωτικό «ιατρείο» της Καρνεάδου προκύπτουν από τη νεότερη κατάθεση της 28χρονης γραμματέως.

Οι Αρχές εξετάζουν τις αντιφάσεις σχετικά με την ώρα άφιξης του τραγουδιστή, τις κινήσεις των δύο προφυλακισμένων γιατρών και το ενδεχόμενο χορήγησης μέθης και προποφόλης κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Παράλληλα, η γραμματέας φέρεται να κατήγγειλε ότι η προφυλακισμένη γιατρός επικοινώνησε μαζί της πριν από την πρώτη κατάθεσή της στην Αστυνομία, ζητώντας να ακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι κοινή γραμμή.

Την ίδια ώρα, ο 58χρονος παθολόγος εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει αίτημα για αποφυλάκιση με βραχιολάκι.

Παράλληλα εξετάζεται το έμφραγμα ως πιθανή αιτία θανάτου του τραγουδιστή την ώρα που οι ανακριτικές Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Η «μέθη», ο «απινιδωτής» και η «αδρεναλίνη»

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι νέες αποκαλύψεις για τις επικοινωνίες της Ιωάννας Γάκα με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, αλλά και οι αναφορές εργαζομένων του ιατρείου για όσα φέρεται να συνέβησαν μετά την επιδείνωση της κατάστασης του καλλιτέχνη.

Σημαντικό ρόλο στην πορεία της έρευνας αναμένεται να διαδραματίσει και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των δύο προφυλακισμένων γιατρών, της Ιωάννας Γάκα και του συζύγου της Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Ένα από τα νέα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά όσα φέρεται να άκουσε εργαζόμενη του ιατρείου κατά τις κρίσιμες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου φέρεται να ανέφερε ότι άκουσε στον χώρο της κλινικής λέξεις όπως «μέθη», «απινιδωτή» και «αδρεναλίνη».

Η ίδια φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να είχε στείλει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, στο οποίο ανέφερε: «Άστα. Η …, του έδωσε μέθη», μήνυμα που στη συνέχεια φέρεται να διαγράφηκε, σύμφωνα με το Mega.

Οι αρχές εξετάζουν εάν πράγματι χορηγήθηκαν κατασταλτικές ουσίες στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και αν αυτό συνδέεται με την εξέλιξη της κατάστασής του.

Το ζήτημα της πιθανής χορήγησης μέθης αποτελεί ένα από τα κρίσιμα σημεία της έρευνας, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν εάν υπήρχαν στον οργανισμό του φαρμακευτικές ουσίες, όπως βενζοδιαζεπίνες ή άλλα κατασταλτικά φάρμακα, αλλά και σε ποιες συγκεντρώσεις.

Τα ερωτήματα για την πλασμαφαίρεση και ο δισταγμός

Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα όλα τα δεδομένα γύρω από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αλλά και τις πιθανές επιπλοκές που θα μπορούσαν να συνδέονται με την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η πιθανότητα θρόμβωσης, η εμβολή αέρα μέσω του συστήματος, αλλά και ενδεχόμενα προβλήματα που σχετίζονται με τη χορήγηση υγρών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατά τη νεκροψία δεν εντοπίστηκε αρχικά θρόμβωση, ωστόσο το σύνολο των ευρημάτων αναμένεται να αξιολογηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων.

Καθοριστική θεωρείται και η απάντηση στο ερώτημα αν η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από την ιατρική πράξη ήταν τέτοια ώστε να απαιτούνταν διαφορετική αντιμετώπιση.

Ο τραγουδιστής φέρεται να μην αισθανόταν καλά και να είχε εκφράσει στη γιατρό τις επιφυλάξεις του για το αν θα πήγαινε την επόμενη ημέρα στην κλινική. Επιθυμούσε, μάλιστα, να πραγματοποιήσει την πλασμαφαίρεση στο εξωτερικό.

Η 56χρονη φέρεται τότε να επικοινώνησε μέσω μηνυμάτων με τον Νάσο Κομιανό. Εκείνος της απάντησε: «Άσε, θα τον συγυρίσω εγώ», εννοώντας ότι θα επιχειρούσε να πείσει τον καλλιτέχνη να επισκεφθεί την κλινική.

Ένα ακόμη σημείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών αφορά την εικόνα που παρουσίαζε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν φτάσει στο ιατρείο.

Από την πλευρά του ιατρείου φέρεται να έχει περιγραφεί εικόνα έντονης ή ακραίας υπερδιέγερσης, ενώ άλλες μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν έρθει σε επαφή μαζί του λίγο νωρίτερα παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα.

Συγκεκριμένα, ένας φαρμακοποιός, ένας οδηγός ταξί και ένας ιδιοκτήτης πάρκινγκ φέρεται να έχουν περιγράψει έναν άνθρωπο που συμπεριφερόταν φυσιολογικά πριν από την άφιξή του στην κλινική.

Η αντίθεση αυτή αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης, καθώς οι αρχές εξετάζουν εάν η περιγραφή της κατάστασής του επηρέασε τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνέχεια.

Το εύρημα της ισχαιμίας στο μυοκάρδιο

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και τα ευρήματα της νεκροψίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, εντοπίστηκε σχετικά εκτεταμένη ισχαιμία στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο, δηλαδή στο μυϊκό τμήμα ανάμεσα στις δύο κοιλίες της καρδιάς.

Η ιστολογική εξέταση καλείται να δείξει εάν η αλλοίωση αυτή συνδέεται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και, εφόσον επιβεβαιωθεί, πότε αυτό εκδηλώθηκε.

Η χρονική τοποθέτηση ενός πιθανού καρδιακού επεισοδίου θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα πρέπει να συσχετιστεί με τη χρονική ακολουθία των ιατρικών πράξεων και την κατάσταση του τραγουδιστή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πλασμαφαίρεση.

Μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει γνωστό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ιστορικό καρδιοπάθειας ή στεφανιαίας νόσου.

Η «σύμβαση» Γάκα – Κομιανού

Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα και την επαγγελματική σχέση που είχαν αναπτύξει ο Νάσος Κομιανός με την Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται τρισέλιδη σύμβαση συνεργασίας, η οποία προέβλεπε αμοιβαίες παραπομπές πελατών αλλά και δυνατότητα χρήσης του δεύτερου ιατρείου του ζευγαριού στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Η συμφωνία, που φέρεται να είχε υπογραφεί περίπου έναν χρόνο πριν, περιγράφεται ως συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Με βάση τους όρους της, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να κατέβαλλε 40 ευρώ για κάθε ασθενή που του παρέπεμπαν οι γιατροί, ενώ αντίστοιχη αμοιβή προβλεπόταν για παραπομπές ασθενών προς την άλλη κατεύθυνση.

Παράλληλα, ο Νάσος Κομιανός φέρεται να είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ για συνεδρίες με δικούς του πελάτες ή με πρόσωπα που του παρέπεμπε η γιατρός.

Ο τρόπος με τον οποίο αυτή η συνεργασία συνδέεται με τις επισκέψεις του Γιώργου Μαζωνάκη και τις παρεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής έρευνας.

Στο επίκεντρο οι αντιφάσεις

Οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο παραμένουν στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις, κυρίως ως προς τους χρόνους.

Η 28χρονη γραμματέας είχε αρχικά αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο περίπου στις 15:30, ενώ από άλλα στοιχεία της έρευνας προέκυψε διαφορετική ώρα άφιξης, λίγο πριν τις 14:00.

Η ίδια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε επιμείνει αρχικά στην εκδοχή της, ενώ στη νέα κατάθεσή της έδωσε στοιχεία που η υπεράσπιση θεωρεί ότι ενισχύουν τη θέση του Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν και άλλες εργαζόμενες του ιατρείου, ώστε να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων.

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