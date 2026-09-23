Good Job Nicky για τον Γιάννη Πάριο: «Ο πατέρας μου είναι ιερό τέρας της μουσικής και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται» (Video)

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Για την έντονη κριτική που δέχτηκε ο Γιάννης Πάριος στα social media σε πρόφατη συναυλία του στην Κύπρο κλήθηκε να απαντήσει ο Good Job Nicky, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος δεν στεναχωρήθηκε, καθώς γνωρίζει ότι ο πατέρα του είναι «ιερό τέρας της μουσικής».

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε πως τα εν λόγω σχόλια δεν τον αγγίζουν καν, με τον ίδιο να εστιάζει στη μακρά πορεία του πατέρα του στη μουσική.

Θέλησε, μάλιστα να μιλήσει, όχι μόνο ως ο γιος του αλλά και ως συνάδελφός του, αναφέροντας τα εξής:

«Καθόλου δεν με στενοχώρησαν τα σχόλια. Η μουσική, κατά κύριο λόγο, είναι ανθρωπιά. Το να βλέπεις έναν άνθρωπο που σου έχει δώσει την ανθρωπιά του για πέντε δεκαετίες το λιγότερο και να έχεις ερωτευτεί, να έχεις κάνει παιδιά, να έχουν γίνει εγγόνια, ουσιαστικά όλος ο κύκλος της ζωής, να ακούς Γιάννη Πάριο – γιατί τώρα μιλάω δεν μιλάω σαν γιος του – αλλά σαν συνάδελφος. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ένα ιερό τέρας της μουσικής και οφείλουμε να τον αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο» τόνισε.

«Γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει στην κυριολεξία θυσιάσει τα πάντα, τώρα μιλάω σαν γιος του, έχει θυσιάσει τα πάντα γι’ αυτό το πράγμα, γι’ αυτό το ταξίδι μέσω της μουσικής, για να μπορέσει να δώσει και αυτός μια παρακαταθήκη στη χώρα μας, με αυτόν τον τρόπο, είναι λίγο παράξενο να γίνεται αυτό σε μια καριέρα τόσο, τόσο, τόσο πετυχημένη. Είναι ουσιαστικά παρακαταθήκη. Είναι ελληνική παρακαταθήκη αυτό το πράγμα» πρόσθεσε, στη συνέχεια.

«Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη»

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από συναυλία του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο, την Παρασκευή 28 Αυγούστου στα social media αναρτήθηκαν αμέτρητα αρνητικά σχόλια για την ερμηνεία του, ενώ δεν έλειψαν και οι αναφορές στην ηλικία του.

Απαντώντας στην αρνητική κριτική που δέχτηκε, ο Γι’αννης Πάριος είχε τονίσει ότι ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «δημόσιος υπάλληλος», ενώ αναφέρθηκε και σε όσους επιλέγουν να εκφράζουν τις απόψεις τους στα social media χωρίς να εμφανίζονται με το πραγματικό τους όνομα.

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