Good Job Nicky: «Αν είναι να συγκριθώ με κάποιον, ευτυχώς με συγκρίνουν με ονόματα όπως Michael Jackson και The Weeknd» (Video)

Για τη φετινή του υποψηφιότητα στον εθνικό τελικό για τη Eurovision μίλησε ο Good Job Nicky, εκφράζοντας τόσο τη χαρά του όσο και τις προσδοκίες του.

Ο νεαρός καλλιτέχνης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη στην ΕΡΤ1, δηλώνοντας πολύ χαρούμενος για το γεγονός που -όπως είπε- το όνομά του συγκρίνεται από τον κόσμο με αυτά του Michael Jackson και The Weeknd…

«Νιώθω χαρά, εποικοδομητική κούραση, ένα πάρα πολύ όμορφο άγχος μέχρι ένα βαθμό. Αυτό λέω αυτές τις δύο τελευταίες μέρες, ότι αν δεν -σε εισαγωγικά- το φοβόμουνα λίγο, δεν θα το σεβόμουνα κιόλας. Οπότε νιώθω προετοιμασμένος για όλο αυτό. Πραγματικά ανυπομονώ να ξυπνήσω και να είναι 13 Φλεβάρη» είπε αρχικά ο Good Job Nicky, που συμμετέχει στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece.

«Έχω εκπληκτικό feedback για το τραγούδι. Έχω ακούσει λόγια τα οποία νιώθω ότι άμα τα επαναλάβω ο ίδιος, ακούγονται λίγο… υπερφίαλα. Δηλαδή έχω ακούσει ότι “πω πω Michael Jackson, The Weeknd” και τέτοια πράγματα που με τιμούν αφάνταστα. Δηλαδή άμα είναι να συγκριθώ με οποιονδήποτε, ευτυχώς συγκρίνομαι με τέτοια ονόματα. Δηλαδή ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο» πρόσθεσε.

«Το τραγούδι γράφτηκε για τη Eurovision, ήταν “οπλισμένο” εδώ και δύο χρόνια. Το λέω και το ξαναλέω, το έλεγα ότι έχω ένα τραγούδι που θέλω να το βγάλω για τη Eurovision, μελετημένο με κέφι και συναίσθημα. Δεν ήταν ότι καθίσαμε κάτω με τους συμπαραγωγούς μου και είπαμε “πάμε να γράψουμε ένα τραγούδι για τη Eurovision”. Που κι αυτό μπορεί να συμβεί κάλλιστα αλλά στην προκειμένη περίπτωση το νιώσαμε ότι αυτό μπορεί να κάνει ένα μεγάλο “μπαμ” στη σκηνή της Eurovision» σημείωσε στη συνέχεια.

Αναφερόμενος, τέλος, στον πατέρα του, Γιάννη Πάριο, και τα σχόλια που του έκανε για το τραγούδι του, ο Good Job Nicky τόνισε:

«Το έχει ακούσει το κομμάτι, του άρεσε πάρα πολύ. Εποικοδομητικά είναι τα περισσότερα σχόλια και εντάξει είναι σχολείο. Είναι μεγάλη ευλογία να έχεις ένα τέτοιο σχολείο στο σπίτι σου ανά πάσα ώρα και στιγμή, οι συμβουλές που μπορώ να πάρω είναι τρομερές. Απλά πρέπει να έχω και εγώ τα αυτιά μου ανοιχτά και το μυαλό μου σφουγγάρι.Να πω την αλήθεια, δεν επηρέασε καθόλου αυτό το βάρος την επιλογή μου στο να τραγουδήσω στα αγγλικά ή ο ήχος μου ή το ύφος μου. Είχα την απόλυτη ελευθερία, δημιουργική ελευθερία μες στο σπίτι γενικά και από τη μητέρα μου επίσης. Με αφήσανε από πολύ μικρή ηλικία να εξερευνήσω το ποιος είμαι εσωτερικά» τόνισε.

