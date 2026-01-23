search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026
LIFESTYLE

23.01.2026

Ματίνα Νικολάου: «Νομίζω ότι δεν αγαπήθηκα στον βαθμό που θα ήθελα στην προσωπική μου ζωή» (Video)

Στην προσωπική της ζωή και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται έναν χωρισμό αναφέρθηκε η Ματίνα Νικολάου σε συνέντευξή της στον Κωνσταντίνο Καμέα και την εκπομπή Status.

Η ηθοποιός τόνισε ότι όταν χωρίζει επιλέγει να το βιώσει μόνη, οπότε απομακρύνεται από κοινωνικές επαφές. «Δεν θέλω να έχω κοινωνική ζωή, θέλω να το περάσω, να το ζήσω, να το συνειδητοποιήσω» επισημαίνει, μεταξύ άλλων.

«Περιμένω κι άλλα πολλά ακόμα στην προσωπική μου ζωή. Νομίζω πως δεν αγαπήθηκα στον βαθμό που θα ήθελα αλλά δεν το ξέρω ακόμα, θέλω να δω και στη συνέχεια τι θα γίνει. Είμαι πάρα πολύ περήφανη αρχικά που ‘χω φέρει στη ζωή ένα εξαιρετικό αγόρι, τον γιο μου που κλείνει τώρα τα 18 του και ετοιμάζεται για σπουδές. Στην προσωπική μου ζωή έχω κάνει πάρα πολύ όμορφες σχέσεις, η βασικότερη και κυριότερη είναι αυτή με τον μπαμπά του Παναγιώτη» ανέφερε αρχικά.

«Από κει και πέρα, τώρα είμαι μόνη μου και δεν έχω κάποια σχέση μετά τον τελευταίο μου χωρισμό. Μετά από 6 – 7 χρόνια σχέσης, το αντίο δεν είναι εύκολο. Περνάει σκαμπανεβάσματα. Προφανώς όταν έρχονται έτσι τα πράγματα και χωρίζουν δυο άνθρωποι σημαίνει ότι αυτό έπρεπε να συμβεί για να μπορέσει και ο ένας και ο άλλος να πάει μπροστά, να συνεχίσει και να κάνει κάτι, που θεωρεί για τον εαυτό του, καλύτερο. Όταν χωρίζω, κλείνομαι πάρα πολύ στον εαυτό μου. Πάρα πολύ. Το περνάω μόνη μου αυτό. Έχω δυο τρεις ανθρώπους, που το μοιράζομαι, αλλά δεν θέλω να έχω κοινωνική ζωή. Θέλω να το περάσω, να το ζήσω, να σκεφτώ, να συνειδητοποιήσω» πρόσθεσε.

