LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

23.01.2026 09:06

Ελίνα Παπίλα: «Είμαι ενοχική από την ημέρα που έγινα μητέρα»

23.01.2026 09:06
papila-new

Για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει την προσωπική και επαγγελματική της ζωή μίλησε η Ελίνα Παπίλα, επισημαίνοντας ότι από τη στιγμή που έγινε μητέρα έγει γίνει έντονα ενοχική.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Real life, η δημοσιογράφος τόνισε ότι προσπαθεί να προσαρμόζει το πρόγραμμα της οικογένειας με βάση τις ανάγκες των παιδιών της ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα αμελήσει τις δικές της.

«Για να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην καθημερινότητα των παιδιών μου, επιβαρύνομαι εγώ. Έχω στερήσει ώρες από τον ύπνο μου, τα Σαββατοκύριακα δεν κάθομαι. Είναι ζόρικα. Είμαι ενοχική από την ημέρα που έγινα μητέρα, πόσω μάλλον τώρα που λείπω πολλές ώρες. Ευτυχώς, τα δυο μεγαλύτερα παιδιά είναι πιο ανεξάρτητα. Με τη μικρή προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται περισσότερο. Στις γιορτές ήμασταν πολύ μαζί. Πάμε ημέρα με την ημέρα» είπε.

Αναφερόμενη στο podcast της, η Ελίνα Παπίλα επισημαίνει ότι είναι κάτι που απολαμβάνει, επιδιώκοντας όχι τόσο τη συνέντευξη αυστηρούς όρους αλλά μια συζήτηση από την οποία μοιραία προκύπτουν θέματα.

«Το podcast το σκεφτόμουν περίπου δυόμισι χρόνια. Επηρεάστηκα πολύ από podcast του εξωτερικού. Μου αρέσει πάρα πολύ το περιβάλλον του Youtube, να συζητώ με ανθρώπους, το storytelling. Το podcast το στήσαμε μαζί με ανθρώπους που γνώρισα στον ΑΝΤ1. Στήσαμε το στούντιο, το περιεχόμενο, τα social media που παίζουν τεράστιο ρόλο. Αυτό που κάνω είναι απλό: κάθομαι απέναντι από έναν άνθρωπο και συζητάμε. Δεν είναι ακριβώς συνέντευξη. Άλλες φορές είναι θεματικό, άλλες φορές προκύπτει από την κουβέντα. Δεν έχω αυστηρό πλάνο. Το αγαπώ πολύ. Το βάζω πρώτη προτεραιότητα από όλα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

