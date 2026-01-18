Ελίνα Παπίλα για Νεφέλη Μεγκ: «Δεν έχω τσακωθεί ποτέ με κανέναν» – «Δεν ξέρω τι σκέφτεται» (Video)

Ανοιχτά και χωρίς περιστροφές μίλησε η Ελίνα Παπίλα μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», σχολιάζοντας τις δηλώσεις της παλιάς της συνεργάτιδας, Νεφέλης Μεγκ.

Η παρουσιάστρια θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι υπήρξε ένταση, κακή συμπεριφορά ή λογομαχία από την πλευρά της.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά:

«Με είχε στενοχωρήσει όταν άκουγα πως δεν είμαι καλό παιδί, είναι ψέμα μεγάλο. Δεν έχω παρεξηγηθεί με κανέναν, δεν έχω έρθει σε λογομαχία με κανέναν από την ημέρα που βγήκα στην τηλεόραση, ούτε έχω τσακωθεί με κανέναν, είναι άδικο».

Τι λέει για τη σχέση τους μετά το τέλος της εκπομπής

Η Ελίνα Παπίλα αναφέρθηκε και στο πώς αποχώρησαν από την κοινή τους τηλεοπτική συνεργασία, περιγράφοντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που έχει παρουσιαστεί δημόσια.

«Με τη Νεφέλη Μεγκ όταν τελείωσε η εκπομπή αγκαλιασμένες φύγαμε, λέγαμε ότι θα έρθει στη Χαλκίδα να πιούμε καφέ. Αυτό έχω σαν ανάμνηση. Από κει και πέρα δεν ξέρω πώς σκέφτεται. Το τι έγινε στο μυαλό της δεν ξέρω και δεν με αφορά να το λύσω».

Η συνέντευξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το παρασκήνιο

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο περιστατικό με τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία προβλήθηκε πρώτα στην εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη.

Σύμφωνα με την ίδια, το ζήτημα προέκυψε από εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στο κανάλι και την παραγωγή, χωρίς να υπάρξει ένταση από μέρους της.

«Εγώ το έμαθα την ώρα που έφτασα, ούτε είπα κάτι, ούτε φώναξα. Σίγουρα πήρα το μέρος της παραγωγής και είπα ότι θα έπρεπε να μιλήσει πρώτα σε εμάς η Νεφέλη, τον Μητσοτάκη είχε συνέντευξη. Μετά κάναμε την εκπομπή μας μια χαρά. Το τι έγινε στο μυαλό της μετά δεν ξέρω και δεν με αφορά να το λύσω».

Τι είχε υποστηρίξει η Νεφέλη Μεγκ

Από την πλευρά της, η Νεφέλη Μεγκ είχε περιγράψει το ίδιο περιστατικό με πολύ πιο έντονο τρόπο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της Ελίνας Παπίλα.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι άλλο είναι και άλλο δείχνει ρε φίλε. Δεν θα ξεχάσω, όταν πήρα τη συνέντευξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ήταν στον αέρα Παρασκευή και Σάββατο είχαμε εκπομπή, ήταν έξαλλη που με έπαιξε η Μαυραγάνη και “δεν έπαιξαν εμένα”. Με είχαν διώξει από το γραφείο… Θυμάμαι να είναι όλοι κλεισμένοι μέσα σε εκείνο το γυάλινο δωμάτιο, εγώ ήμουν έξω και καθόμουν στον καναπέ 24 ετών και την άκουγα να ωρύεται».

