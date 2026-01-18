Πάνος Ιωαννίδης: Γενέθλια με άρωμα MasterChef λίγο πριν τη πρεμιέρα της νέας σεζόν (Video)

Σε άκρως εορταστικό κλίμα και λίγο πριν επιστρέψει δυναμικά στις τηλεοπτικές οθόνες, ο Πάνος Ιωαννίδης επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά του με τον τρόπο που τον εκφράζει περισσότερο. Καλό φαγητό, αγαπημένα πρόσωπα και ανθρώπους από το επαγγελματικό του περιβάλλον.

Ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef υποδέχτηκε τη νέα δεκαετία της ζωής του εμφανώς χαρούμενος και ανανεωμένος, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του επετειακού MasterChef 10.

Το πάρτι γενεθλίων στο κέντρο της Αθήνας

Το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, ο Πάνος Ιωαννίδης άνοιξε το εστιατόριό του στο κέντρο της Αθήνας και διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι γενεθλίων.

Στον χώρο συγκεντρώθηκαν φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον, δημιουργώντας μια ζεστή και χαλαρή ατμόσφαιρα γεμάτη γέλια και καλή διάθεση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ο ίδιος έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετος, γιορτάζοντας την είσοδό του στην πέμπτη δεκαετία της ζωής του.

