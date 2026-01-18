«Ferto»: Αποθέωση στα social media για το υποψήφιο τραγούδι του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026 – «Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι» (Video)

Αποθεωτικά είναι τα σχόλια για τον Akyla μετά την παρουσίαση του τραγουδιού του «Ferto», με το οποίο διεκδικεί μία θέση στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026.

Ο καλλιτέχνης συγκαταλέγεται στους 28 φιναλίστ που προκρίθηκαν στους δύο ελληνικούς ημιτελικούς και το Σάββατο 17 Ιανουαρίου παρουσιάστηκαν μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «EurovisionGR», τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό.

Ανάμεσα στα κομμάτια του πρώτου ημιτελικού, που φαίνεται να ξεχώρισαν από την παρουσίαση, είναι το «Ferto», καθώς τα σχόλια κάτω από το κομμάτι, που δημοσιεύτηκε στο YouTube είναι αποθεωτικά τόσο για τον καλλιτέχνη, όσο και για την επιλογή του κομματιού του. Ο Akylas με ένα πορτοκαλί φόντο, φορώντας μαύρο σκούφο και γυαλιά ηλίου φαίνεται πως έπεισε μεγάλη μερίδα του κόσμου, που παρακολουθεί τον μουσικό διαγωνισμό.

Πιο αναλυτικά, τα σχόλια του κοινού για την ώρα είναι ενθουσιώδη, με πολλούς να μιλούν για «διαμαντάκι» και «κομματάρα», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το τραγούδι μπορεί ακόμη και να κερδίσει τη Eurovision. Μερικοί ζητούν από την Ελλάδα να τον στείλει στον διαγωνισμό, τονίζοντας ότι «μόνο αυτό ταιριάζει για Eurovision» και πως «αν δεν πάει ο Akylas, αποτύχαμε». Δεν έλειψαν και οι υπερβολικά ενθουσιώδεις αντιδράσεις, όπως ότι «η Eurovision χρειάζεται εκείνον» και ότι «αν γεμίζει έναν χώρο μόνο με ένα μικρόφωνο, φανταστείτε τι θα κάνει στη σκηνή της Βιέννης», αποτυπώνοντας το έντονο κλίμα στήριξης και προσμονής γύρω από τη συμμετοχή του.

Δείτε μερικά από τα σχόλια

Ανάμεσα στα πρόσωπα στηρίζουν τον καλλιτέχνη είναι και η Έφη Θώδη, καθώς σε βίντεο που έχει αναρτήσει ο Akylas στον λογαριασμό του στο TikTok εμφανίζεται να τραγουδάει το «Ferto» μαζί με την τραγουδίστρια. «Η Έφη το ζήτησε και εγώ θα το φέρω» σημείωσε.

