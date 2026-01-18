search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 11:49
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.01.2026 10:12

«Ferto»: Αποθέωση στα social media για το υποψήφιο τραγούδι του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026 – «Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι» (Video)

18.01.2026 10:12
akylas.ξπγ (2)

Αποθεωτικά είναι τα σχόλια για τον Akyla μετά την παρουσίαση του τραγουδιού του «Ferto», με το οποίο διεκδικεί μία θέση στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026.

Ο καλλιτέχνης συγκαταλέγεται στους 28 φιναλίστ που προκρίθηκαν στους δύο ελληνικούς ημιτελικούς και το Σάββατο 17 Ιανουαρίου παρουσιάστηκαν μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «EurovisionGR», τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό.

Ανάμεσα στα κομμάτια του πρώτου ημιτελικού, που φαίνεται να ξεχώρισαν από την παρουσίαση, είναι το «Ferto», καθώς τα σχόλια κάτω από το κομμάτι, που δημοσιεύτηκε στο YouTube είναι αποθεωτικά τόσο για τον καλλιτέχνη, όσο και για την επιλογή του κομματιού του. Ο Akylas με ένα πορτοκαλί φόντο, φορώντας μαύρο σκούφο και γυαλιά ηλίου φαίνεται πως έπεισε μεγάλη μερίδα του κόσμου, που παρακολουθεί τον μουσικό διαγωνισμό.

Πιο αναλυτικά, τα σχόλια του κοινού για την ώρα είναι ενθουσιώδη, με πολλούς να μιλούν για «διαμαντάκι» και «κομματάρα», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το τραγούδι μπορεί ακόμη και να κερδίσει τη Eurovision. Μερικοί ζητούν από την Ελλάδα να τον στείλει στον διαγωνισμό, τονίζοντας ότι «μόνο αυτό ταιριάζει για Eurovision» και πως «αν δεν πάει ο Akylas, αποτύχαμε». Δεν έλειψαν και οι υπερβολικά ενθουσιώδεις αντιδράσεις, όπως ότι «η Eurovision χρειάζεται εκείνον» και ότι «αν γεμίζει έναν χώρο μόνο με ένα μικρόφωνο, φανταστείτε τι θα κάνει στη σκηνή της Βιέννης», αποτυπώνοντας το έντονο κλίμα στήριξης και προσμονής γύρω από τη συμμετοχή του.

Δείτε μερικά από τα σχόλια

akulas
Akylas: Αποθέωση για το υποψήφιο τραγούδι του για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 - «Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι» γράφουν
Akylas: Αποθέωση για το υποψήφιο τραγούδι του για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 - «Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι» γράφουν
Akylas: Αποθέωση για το υποψήφιο τραγούδι του για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 - «Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι» γράφουν
Akylas: Αποθέωση για το υποψήφιο τραγούδι του για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 - «Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι» γράφουν
Akylas: Αποθέωση για το υποψήφιο τραγούδι του για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 - «Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι» γράφουν
Akylas: Αποθέωση για το υποψήφιο τραγούδι του για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 - «Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι» γράφουν
Akylas: Αποθέωση για το υποψήφιο τραγούδι του για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 - «Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι» γράφουν
Akylas: Αποθέωση για το υποψήφιο τραγούδι του για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 - «Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι» γράφουν
Akylas: Αποθέωση για το υποψήφιο τραγούδι του για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 - «Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι» γράφουν
Akylas: Αποθέωση για το υποψήφιο τραγούδι του για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 - «Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι» γράφουν

Ανάμεσα στα πρόσωπα στηρίζουν τον καλλιτέχνη είναι και η Έφη Θώδη, καθώς σε βίντεο που έχει αναρτήσει ο Akylas στον λογαριασμό του στο TikTok εμφανίζεται να τραγουδάει το «Ferto» μαζί με την τραγουδίστρια. «Η Έφη το ζήτησε και εγώ θα το φέρω» σημείωσε.

Διαβάστε επίσης:

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

Έλλη Κοκκίνου: «Μου έχουν κάνει πρόταση για το Survivor και μου είπαν, “πες απλά το νούμερο και έκλεισε”, είπα “όχι”»

Ο Τζίμι Κίμελ τρολάρει τον Τραμπ που πήρε το Νόμπελ Ειρήνης από τη Ματσάδο: «Είναι σαν πιπίλα» (Video

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panos-ioannidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Γενέθλια με άρωμα MasterChef λίγο πριν τη πρεμιέρα της νέας σεζόν (Video)

master_chef_10
MEDIA

MasterChef: Στις 21:00 ανοίγει η κουζίνα – Απόψε η πρεμιέρα του 10 κύκλου

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Τι επιδιώκει ο Τραμπ με τους έξτρα δασμούς σε 8 ευρωπαϊκές χώρες

agrinio_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 51χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: «Ήταν φίλοι για χρόνια, αλλά τελευταία είχαν έρθει σε ρήξη με εντάσεις» λένε κάτοικοι της περιοχής (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Ο «Μπακαλόγατος» και το Star System «έφαγαν» τις ζωντανές εκπομπές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

parastasi11-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Οικογένεια Άνταμς»: Το δημοφιλές μιούζικαλ με τη Μαρία Σολωμού και τον Νίκο Μουτσινά επιστρέφει στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 11:49
panos-ioannidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Γενέθλια με άρωμα MasterChef λίγο πριν τη πρεμιέρα της νέας σεζόν (Video)

master_chef_10
MEDIA

MasterChef: Στις 21:00 ανοίγει η κουζίνα – Απόψε η πρεμιέρα του 10 κύκλου

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Τι επιδιώκει ο Τραμπ με τους έξτρα δασμούς σε 8 ευρωπαϊκές χώρες

1 / 3