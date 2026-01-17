Eurovision 2026: Σήμερα η μετάδοση των 14 τραγουδιών του πρώτου ημιτελικού του «Sing for Greece»

Μέσα από video clip υψηλής αισθητικής θα μεταδοθούν σήμερα τα 14 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό του «Sing for Greece», του εθνικού τελικού μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί η επόμενη συμμετοχή της Ελλάδας για τη Eurovision 2026.

Η πρώτη μετάδοση θα γίνει μέσα από την εκπομπή «Eurovision GR» στην ΕΡΤ1 στις 17:00 με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο να επιφυλάσσουν εκπλήξεις και ξεχωριστούς καλεσμένους.

Μετά την παρουσίαση τους στην εκπομπή, τα video θα είναι διαθέσιμα στα ERTFLIX, ενώ το ηχητικό θα είναι διαθέσιμο στο ERTEcho.

Τα τραγούδια που διαγωνίζονται στον Α’ Ημιτελικό και θα απολαύσουμε σε πρώτη μετάδοση το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, είναι:

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, θα μεταδοθούν τα 14 τραγούδια που διαγωνίζονται στον Β’ Ημιτελικό.

