search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 17:59
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.01.2026 15:58

Eurovision 2026: Σήμερα η μετάδοση των 14 τραγουδιών του πρώτου ημιτελικού του «Sing for Greece»

17.01.2026 15:58
eurovision-2026-vienna

Μέσα από video clip υψηλής αισθητικής θα μεταδοθούν σήμερα τα 14 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό του «Sing for Greece», του εθνικού τελικού μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί η επόμενη συμμετοχή της Ελλάδας για τη Eurovision 2026.

Η πρώτη μετάδοση θα γίνει μέσα από την εκπομπή «Eurovision GR» στην ΕΡΤ1 στις 17:00 με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο να επιφυλάσσουν εκπλήξεις και ξεχωριστούς καλεσμένους.

Μετά την παρουσίαση τους στην εκπομπή, τα video θα είναι διαθέσιμα στα ERTFLIX, ενώ το ηχητικό θα είναι διαθέσιμο στο ERTEcho.

Τα τραγούδια που διαγωνίζονται στον Α’ Ημιτελικό και θα απολαύσουμε σε πρώτη μετάδοση το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, είναι:

  1. Alexandra Sieti – “The other side”
  2. THE Astrolabe – “Drop It”
  3. Desi G – “Aphrodite”
  4. Akylas – “Ferto”
  5. Evangelia – “Parea”
  6. Παναγιώτης Τσακαλάκος – “2nd Chance”
  7. Niya – “Slipping Away”
  8. Marseaux – “Χάνομαι”
  9. Rosanna Mailan – “Άλμα”
  10. STEFI – “Europa”
  11. Revery – “The Songwriter”
  12. Dinamiss – “Chaos”
  13. STYLIANOS – “YOU & I”
  14. Spheyiaa – “Χίλια Κομμάτια”

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, θα μεταδοθούν τα 14 τραγούδια που διαγωνίζονται στον Β’ Ημιτελικό.

Διαβάστε επίσης:

«Κόλαφος» ο Χασαπόπουλος: «Βγαίνουν τώρα και λένε “δάσκαλο” τον Παπαδάκη, ενώ από πίσω έλεγαν τα χειρότερα»

Παπανώτας για Λιάγκα: Προσπαθεί να με μιμηθεί και το κάνει πολύ καλά, μόνο που εγώ το κάνω με χιούμορ (Videos)

«Στον ΑΝΤ1 που έχτισα»: Ο Τέρενς Κουίκ στο «Πρωινό» του Λιάγκα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
christidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης: «Για το ΠΑΣΟΚ, ο πολιτικός αντίπαλος ήταν και παραμένει η ΝΔ»

astunomia_kupros
ΚΟΣΜΟΣ

Λάρνακα: Η στιγμή της άγριας συμπλοκής με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης (Video)

kakokairia xioni 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Πράγματι, λίγα χιόνια στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο…»

farmako-new
ΥΓΕΙΑ

Προειδοποιήσεις λοιμωξιολόγων μετά την απόσυρση αντιβιοτικού: «Σημαντικό θεραπευτικό κενό»

6813394 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σήμερα η τελετή έναρξης του Καρναβαλιού (Video/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

fotilas peletidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»: Αδιανόητες εκφράσεις Φωτήλα, οι χυδαίες «οδηγίες» στον Σβόλη - Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων (Video)

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 17:58
christidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης: «Για το ΠΑΣΟΚ, ο πολιτικός αντίπαλος ήταν και παραμένει η ΝΔ»

astunomia_kupros
ΚΟΣΜΟΣ

Λάρνακα: Η στιγμή της άγριας συμπλοκής με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης (Video)

kakokairia xioni 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Πράγματι, λίγα χιόνια στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο…»

1 / 3