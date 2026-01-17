search
17.01.2026 15:15

«Κόλαφος» ο Χασαπόπουλος: «Βγαίνουν τώρα και λένε “δάσκαλο” τον Παπαδάκη, ενώ από πίσω έλεγαν τα χειρότερα»

17.01.2026 15:15
xasapopoulos

Στη μεγάλη απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη αναφέρθηκαν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, οι οποίοι ήταν καλεσμένοι το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μίλησε για όσα πρόσφερε ο Γιώργος Παπαδάκης στην τηλεόραση και αναφέρθηκε στην υποκρισία που παρατηρείται εκ των υστέρων.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Πέρα απ’ όλα τα υπόλοιπα, ό,τι γνώμη κι αν έχει κάποιος για εκείνον. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν η ιστορία του πρωινού. Από εκείνον ξεκίνησαν όλα. Τώρα βγαίνουνε και κάποιοι συνάδελφοι και λένε “ήσουν δάσκαλος” κι από πίσω δεν έλεγαν τα καλύτερα λόγια… Κι αυτό τώρα για τους νέους ανθρώπους είναι υποκρισία. Αν έλεγες κακά λόγια, μη βγαίνεις τουλάχιστον τώρα, ρε φίλε», επισήμανε.

