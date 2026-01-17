Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “375 δισ. ευρώ για λύση του Στεγαστικού!”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ της Ομάδας Αλήθειας!”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Τα μυστικά για τον φόρο κληρονομιάς”
ΕΣΤΙΑ: “Στην λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ οι “Φρουροί της Επαναστάσεως” “
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΚΟΜΜΑ Ή ΚΟΜΗΤΗΣ; ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ”
Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΙ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Πρόταση για “κόφτη” στις αυξήσεις ενοικίων”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Αντίπαλο δέος οι λαοί! Διέξοδος η πάλη για την ανατροπή”
ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ Σαββατοκύριακου: “ΠΑΣΟΚ: Η μόνη απάντηση στην αντιπολιτική”
ΤA NEA: “ΚΩΔΙΚΟΣ “8% – 14%” ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ”
ΚONTRA: “ΚΑΛΠΕΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ”
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Πέλεκυς σε αμφισβητίες”
Διαβάστε επίσης:
Media Μouse – Στη «φάκα» των μίντια
Τα «Στο παρά 5» και «Το σόι σου» κορυφαία σε τηλεθέαση προγράμματα την Πέμπτη (15/1)
Πέρασε στην κεφαλή της κούρσας για την τηλεθέαση ο Alpha την Πέμπτη (15/1)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.