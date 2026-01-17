Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “375 δισ. ευρώ για λύση του Στεγαστικού!”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ της Ομάδας Αλήθειας!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Τα μυστικά για τον φόρο κληρονομιάς”

ΕΣΤΙΑ: “Στην λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ οι “Φρουροί της Επαναστάσεως” “

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΚΟΜΜΑ Ή ΚΟΜΗΤΗΣ; ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ”

Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΙ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Πρόταση για “κόφτη” στις αυξήσεις ενοικίων”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Αντίπαλο δέος οι λαοί! Διέξοδος η πάλη για την ανατροπή”

ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ Σαββατοκύριακου: “ΠΑΣΟΚ: Η μόνη απάντηση στην αντιπολιτική”

ΤA NEA: “ΚΩΔΙΚΟΣ “8% – 14%” ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ”

ΚONTRA: “ΚΑΛΠΕΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ”

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Πέλεκυς σε αμφισβητίες”

