16.01.2026 20:52

Τα «Στο παρά 5» και «Το σόι σου» κορυφαία σε τηλεθέαση προγράμματα την Πέμπτη (15/1)

16.01.2026 20:52
tileorasi

Με μικρό προβάδισμα το «Στο παρά 5» έναντι του «Σόι σου», η θρυλική σειρά του Mega σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης της Πέμπτης.

Τρίτη επιλογή στο σύνολο των προγραμμάτων της ημέρας ήταν ο «Τροχός της τύχης», ο οποίος είχε μεν ίδια επίδοση με το «Deal», αλλά μεταξύ των δύο τηλεπαιχνιδιών όλα κρίθηκαν στα δεύτερα δεκαδικά ψηφία των τηλεθεάσεων τους, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen.

Τέσσερα κεντρικά δελτία ειδήσεων και πάλι στην 10άδα διακεκριμένων θέσεων της βραχείας κλίμακας Nielsen, με σταθερή παρουσία, επίσης, της σειράς «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», αλλά και της σειράς δραματοποιημένου ριάλιτι «Οικογενειακές ιστορίες».

Πέρασε στην κεφαλή της κούρσας για την τηλεθέαση ο Alpha την Πέμπτη (15/1)

«Harry Potter»: Ο Hans Zimmer θα «ντύσει» μουσικά την πολυαναμενόμενη σειρά του HBO (photos)

«Της κακομοίρας» για την τηλεθέαση ξανά, από τη Δευτέρα

1 / 3