«Της κακομοίρας» για την τηλεθέαση ξανά, από τη Δευτέρα

Ξαναβγαίνουν τα «μαχαίρια» στα κανάλια από Δευτέρα, έπειτα από περίπου τέσσερις εβδομάδες επαναλήψεων – αν κι εδώ που τα λέμε δεν είχαν μπει σε συρτάρι.

Όλα τα προγράμματα «πρώτης γραμμής» που μας συστήθηκαν το Σεπτέμβριο παίρνουν… θέσεις μάχης εκ νέου στον αδυσώπητο «πόλεμο» για την τηλεθέαση. Θέση δίπλα τους σταδιακά θα λάβουν και νέες σειρές.

Η εορταστική ανάπαυλα ήταν ικανός χρόνος για αναπρογραμματισμούς και ανασύνταξη δυνάμεων.

Η «μάχη των μαχών» θα δοθεί ως συνήθως στο διάστημα κατά το οποίο – σταθμισμένα- καταγράφεται συγκέντρωση τηλεθεατών στο μέγιστο βαθμό.

Στο καταλυτικό τρίωρο 21.00- 24.00. Στο «φιλέτο» της τηλεθέασης. Υπάρχουν φυσικά και οι προτάσεις οι οποίες μεταδίδονται εκτός prime time και έχουν «γκελ» στο τηλεοπτικό κοινό.

Με επεισόδια σε πρώτη προβολή επιστρέφουν από Δευτέρα η σατυρική «Ράδιο Αρβύλα» (ΑΝΤ1) και οι σειρές «Μία Νυχτα μόνο» και «Η γη της ελιάς» (Mega), «Grand Hotel» και «The tonight show» (ΑΝΤ1), «Άγιος έρωτας» και «Να μ΄αγαπάς» (Alpha), «Real view» (Open).

Τις επόμενες ημέρες, μετά τη Δευτέρα, θα εμφανιστούν νέα επεισόδια από τις σειρές «Το σόι σου» και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» (Alpha). Αρχές Φεβρουαρίου θα κάνει εκκίνηση ο νέος κύκλος επεισοδίων «Έχω παιδιά» και πρεμιέρα η δραματική σειρά εποχή «Οι Αθώοι» με το λογοτεχνικό DNA, στο Mega και λίγο πριν το τέλος του μήνα θα κάνει πρεμιέρα η κοινωνική κωμική σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ»( (Alpha).

Οι σειρές «Δικαστής», «Γιατί ρε πατέρα;» και «Παιχνίδια Εκδίκησης» ( ANT1) προγραμματίζονται για τις αρχές Φεβρουαρίου, ενώ έτοιμη να τοποθετηθεί στον ανταγωνισμό είναι και κωμική σειρά «Σουπερ ήρωες».

Υπάρχουν και οι προτάσεις «Ηλέκτρα», «Καλά θα πάει κι αυτό» και «Το παιδί» της ΕΡΤ 1.

Τα πράγματα «σοβαρεύουν»- ή «αγριεύουν;- για το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» που δεσπόζει στην ζώνη υψηλής τηλεθέασης του ΣΚΑΪ Κυριακή έως Τετάρτη, και μέχρι και την Κυριακή θα «παίζει» ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο.

Από την Κυριακή (18/1) που λέτε, στις ώρες μετάδοσης των επεισοδίων του, θα έχει να αναμετρηθεί και με το «Masterchef»(21.00 Star), το οποίο αυτή τη σεζόν συμπληρώνει 10 κύκλους επεισοδίων στο κανάλι της Κάτω Κηφισιάς και σε αυτόν τον επετειακό επανέρχεται η διαδικασία του προκριματικού bootcamp.



Επίσης θα υπάρχουν νέα δεδομένα στο μαγειρικό ριάλιτι σόου. Οι δύο μπριγάδες που θα σχηματιστούν θα διαμένουν σε διαφορετικά σπίτια και δεν θα γνωρίζει καθεμια μαγειρική ομάδα την ύπαρξη της άλλης.

Επίσης νέο ανατρεπτικό στοιχείο έρχεται στις ομαδικές δοκιμασίες, όπου η ηττημένη ομάδα θα αποχωρεί «πακέτο», με τους πέντε παίκτες να βλέπουν την πόρτα της εξόδου ταυτόχρονα.

