MEGA: Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για τη δραματική σειρά εποχής «Οι αθώοι» – Πρεμιέρα τον Φεβρουάριο

Τη σειρά εποχής «Οι αθώοι», τηλεοπτική μεταφορά του έργου «Κατάδικος» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, το οποίο αποτελεί ένα εκτεταμένο αφήγημα, προσθέτει το Mega στο πρόγραμμα του και προσδιορίζει την πρεμιέρα του στις 5 Φεβρουαρίου στις 22.20.

Η σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από τα κινηματογραφικά πλάνα του Νίκου και του Άγγελου Κουτελιδάκη. Εκεί, ξετυλίγεται η βαθιά ανθρώπινη ιστορία των «Αθώων», σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα. Λόγος και εικόνα με -πρωτότυπη- μουσική επένδυση Χρίστου Στυλιανού.

Η σειρά εποχής «Οι αθώοι» υψηλών προδιαγραφών έρχεται για να μεταφέρει στη μικρή οθόνη μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, εμπνευσμένη από το κλασικό αριστούργημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη.

Το κέντρο βάρους της πλοκής αποτελεί ο Τουρκόγιαννος τον οποίο ο Θεοτόκης -ασκήθηκε επίμονα στην αναπαραστατική πεζογραφία που αντιγράφει την ζωή- τον θέλει να έχει μια ιδιαίτερη θεωρία ζωής, που συνοψίζεται στην «ηθική της πλήρους αυταπάρνησης», την χωρίς αντίκρισμα καλοσύνη.

Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, όπου θα αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι–. Παρότι καλόκαρδος και ευγενικός, ο Γιάννος μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο».

Μεγαλώνοντας γεννάται μέσα του το πιο αγνό συναίσθημα για ένα κορίτσι που διαφέρει από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη). Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία. Το ερωτικό τρίγωνο που περίτεχνα καταγράφει ο Θεοτόκης συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος, γοητευτικός και παράφορα ερωτευμένος με τη Μαργαρίτα.

Ο γάμος της Μαργαρίτας με τον Αράθυμο (Κίμων Κουρής) οδηγεί τον Γιάννο στη φυγή και φουντώνει την ζήλια του Πέτρου. Η αγνή αγάπη αναμετράται με τον πόθο και μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση.

Τους ήρωες της σειράς, που ισορροπεί ανάμεσα στο ψυχογραφικό δράμα, το αστυνομικό θρίλερ και το μεταφυσικό μυστήριο, θα ενσαρκώσουν οι Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Κώστας Νικούλι (συναντιώνται ξανά τα «αδέλφια» του «Σασμού»), Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος.

Διαβάστε επίσης:

Τα micro-dramas αναπτύσσονται: Η «κάθετη επανάσταση» στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο δημιουργεί νέους κανόνες

ΣΚΑΪ: Ντενίση-Γαβαλάς στην «Αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ

Survivor: Η ανακοίνωση του Λιανού που «πάγωσε» του παίκτες – «Οι γιατροί ήταν ξεκάθαροι…» (Video)