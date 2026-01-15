Survivor: Η ανακοίνωση του Λιανού που «πάγωσε» του παίκτες – «Οι γιατροί ήταν ξεκάθαροι…» (Video)

Με τον πιο απρόσμενο τρόπο ξεκίνησε στο Survivor της Τετάρτης το νέο συμβούλιο του νησιού, με τον Γιώργο Λιανό να ανακοινώνει στους Αθηναίους και τους Επαρχιώτες ότι η Ελισάβετ θα πρέπει να αποχωρήσει για λόγους υγείας.

Όπως εξήγησε, η παίκτρια που πέρασε το βράδυ στο νοσοκομείο έπειτα από ένα ιατρικό θέμα που αντιμετώπισε, δεν μπορεί να συνεχίσει στο Survivor, όπως έκαναν ξεκάθαρο οι γιατροί που την εξέτασαν.

«Η Ελισάβετ, όπως και ο Gio, το χθεσινό βράδυ το πέρασε στην κλινική. Αντιμετώπισε ένα ιατρικό θέμα και οι γιατροί ήταν ξεκάθαροι. Η Ελισάβετ δεν μπορεί να συνεχίσει στο Survivor. Φυσικά, όταν πρόκειται για θέματα υγείας, αυτά είναι πιο ψηλά από οποιαδήποτε άλλη προτεραιότητα. Είτε είναι εμπειρία είτε είναι ένα τηλεοπτικό παιχνίδι επιβίωσης, όπως είναι το Survivor. Της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και την ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή της» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός στους παίκτες του ριάλιτι, οι οποίοι έστειλαν τις ευχές τους στην Ελισάβετ για ταχεία ανάρρωση.

