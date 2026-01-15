search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026
15.01.2026

Survivor: Η ανακοίνωση του Λιανού που «πάγωσε» του παίκτες – «Οι γιατροί ήταν ξεκάθαροι…» (Video)

15.01.2026 10:16
lianos-survivor-new

Με τον πιο απρόσμενο τρόπο ξεκίνησε στο Survivor της Τετάρτης το νέο συμβούλιο του νησιού, με τον Γιώργο Λιανό να ανακοινώνει στους Αθηναίους και τους Επαρχιώτες ότι η Ελισάβετ θα πρέπει να αποχωρήσει για λόγους υγείας.

Όπως εξήγησε, η παίκτρια που πέρασε το βράδυ στο νοσοκομείο έπειτα από ένα ιατρικό θέμα που αντιμετώπισε, δεν μπορεί να συνεχίσει στο Survivor, όπως έκαναν ξεκάθαρο οι γιατροί που την εξέτασαν.

«Η Ελισάβετ, όπως και ο Gio, το χθεσινό βράδυ το πέρασε στην κλινική. Αντιμετώπισε ένα ιατρικό θέμα και οι γιατροί ήταν ξεκάθαροι. Η Ελισάβετ δεν μπορεί να συνεχίσει στο Survivor. Φυσικά, όταν πρόκειται για θέματα υγείας, αυτά είναι πιο ψηλά από οποιαδήποτε άλλη προτεραιότητα. Είτε είναι εμπειρία είτε είναι ένα τηλεοπτικό παιχνίδι επιβίωσης, όπως είναι το Survivor. Της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και την ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή της» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός στους παίκτες του ριάλιτι, οι οποίοι έστειλαν τις ευχές τους στην Ελισάβετ για ταχεία ανάρρωση.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 13:03
sick_man_new
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη μετά τις γιορτές: Γιατί ο Ιανουάριος είναι ο πιο «βαρύς» μήνας για πυρετό και πόνους

skorda-mikroutsikos-new
MEDIA

Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο: «Από ποιον πλανήτη έρχεσαι;» – «Συγγνώμη αλλά ξέρω πολύ καλά τα θέματα της εκπομπής» (Video)

troxaio_sitia_giannis
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Σητεία: Αύριο η κηδεία του 16χρονου Γιάννη – Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας

