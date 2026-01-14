Τζίμα για πόρισμα-κόλαφος για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Τι άλλο έπρεπε να γνωρίζει το υπουργείο;»

Τη στάση του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών μετά την παρουσίαση του πορίσματος-κόλαφος για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών στις 6 Ιανουαρίου σχολίασε η δημοσιογράφος Ράνια Τζίμα.

Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα απέδωσε το μπλακ άουτ στα απαρχαιωμένα συστήματα επικοινωνιών που δεν υποστηρίζονται από τους κατασκευαστές. Στον απόηχο του πορίσματος ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Σαουνάτσος υπέβαλε την παραίτηση του, αλλά δεν υπήρχε ανάληψη ευθυνών από το υπουργείο.

«Το μόνο κεφάλι που έπεσε ήταν αυτό του διοικητή της ΥΠΑ», παρτήρησε η Ράνια Τζίμα και αναρωτήθηκε τι θα μπορούσε να κάνει ο διοικητής για να αποτρέψει το μπλακ άουτ.

«Για εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά κάποια χρόνια, αυτά είναι αστεία πράγματα. Του ζήτησαν παραίτηση. Το θέμα είναι ποιος έχει την ευθύνη», συνέχισε.

«Δεν ήταν σε γνώση του υπουργείου το πρόβλημα ; Δεν έχουν στείλει δεκάδες επιστολές οι εργαζόμενο και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίαςι; Δεν έχει φτάσει το θέμα στην Ευρώπη; Δεν έχουμε πάρει πρόστιμο ; Τι άλλο έπρεπε να γνωρίζει το υπουργείο για να κάνει κάτι;» τόνισε.

