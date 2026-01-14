Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας» επιμένει ο Χρίστος Δήμας παρά το πόρισμα «κόλαφος»

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, καλύπτοντας τις καίριες ευθύνες της κυβέρνησης για το ναυάγιο του διαγωνισμού, που θα αναβάθμιζε τον εξοπλισμό στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και πιθανότατα θα απέτρεπε την πτώση των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας, προσπάθησε σήμερα ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών ο Χρίστος Δήμας, μιλώντας στη Βουλή. Παρά το γεγονός ότι το πόρισμα των ειδικών, είναι κόλαφος για την κατάσταση των υποδομών, ο κ. Δήμας επέμεινε ότι δεν τέθηκε ασφάλειας μετά το σοβαρό περιστατικό κατάρρευσης του FIR Αθηνών και το black out στα αεροδρόμια

«Τα συστήματα είναι παλαιά. Όλοι όμως συμφωνούν ότι είναι λειτουργικά», είπε απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή και αναφερόμενος στο πόρισμα της επιτροπής είπε ότι αποδίδει το περιστατικό σε «ψηφιακό θόρυβο».

«Το πρόβλημα είναι χωρητικότητας όπως λένε οι ειδικοί. Το αεροδρόμιο του Μονάχου που έχει την ίδια δομή με αυτό της Αθήνας, έχει πιο σύγχρονα συστήματα, άρα εξυπηρετεί περισσότερες πτήσεις. Το θέμα με τα συστήματα είναι χωρητικότητάς», υποστήριξε για να προσθέσει πως υλοποιείται ολιστικό σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την ΕΕ, για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων.

«Έρχεστε και μας λέτε εδώ, ούτε γάτα, ούτε ζημιά;», διερωτήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι «γεγονός απώλειας της κυριαρχίας μας, να μην μπορεί η χώρα να ελέγξει τον εναέριο χώρο της και κατάρρευσης όλων των δικλείδων ασφαλείας των πολιτών και των εργαζομένων». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε δε, ότι επιβεβαιώνονται οι ελεγκτές που εδώ και δύο χρόνια λένε έχουμε θέμα ασφάλειας, με τον πρόεδρο της ΥΠΑ να έχει μιλήσει για κίνδυνο Τεμπών στον αέρα.

«Εμφανιστήκατε στα ΜΜΕ αμέσως μετά το συμβάν και λέγατε θα πέσουν κεφάλια. Και η σκέψη μου ήταν, ότι το πρώτο κεφάλι που πρέπει να πέσει είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη γιατί εξέθεσε χώρα σε τρομερή διακινδύνευση», ανέφερε, ενώ από την πλευρά του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Τάσος Νικολαΐδης έκανε λόγο για πόρισμα «κόλαφο», για διεθνή διασυρμό της χώρας και για μια κυβέρνηση που δεν έκανε τίποτα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ασφαλείας που «παίζει με την τύχη της πατρίδας».

