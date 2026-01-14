ΠΑΣΟΚ: Κλειδώνει το συνέδριο για τέλος Μαρτίου, όχι Ανδρουλάκη σε ψήφισμα κατά της συνεργασίας με την ΝΔ 

Το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται με δυνάμεις όπως το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα που μετριούνται ήδη σε δημοσκοπήσεις, δείχνοντας ότι ανταγωνίζονται το ΠΑΣΟΚ για την κυριαρχία στην αντιπολίτευση το κάνουν να τονίζει τα δικά του διακριτά χαρακτηριστικά. Το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη για πολιτική αλλαγή με σταθερότητα, είναι παράλληλα και η διαχωριστική γραμμή από τα νέα κόμματα που έχουν έντονα χαρακτηριστικά διαμαρτυρίας.

Με τη συνταγή αυτή την λογικής και παράλληλα δυναμικής προγραμματικής αντιπολίτευσης το ΠΑΣΟΚ θα πορευτεί μέχρι τις κάλπες, φιλοδοξώντας να αντέξει την νέα πίεση, από κόμματα-μεσσίες όπως τα χαρακτηρίζουν στην Χαριλάου Τρικούπη. Ακριβώς για αυτό τον λόγο το ΠΑΣΟΚ ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τα ζητήματα των αγροτών, παράλληλα τόνιζε ότι ο διάλογος είναι αναγκαίος εφόσον είναι ειλικρινής, δείχνοντας ότι δεν επιθυμεί μια χαοτική κατάσταση που κόβει την Ελλάδα στα δύο με μπλόκα, προκειμένου να επωφεληθεί από απώλειες της ΝΔ.

Παράλληλα ανοίγει για τα καλά ο δρόμος για το συνέδριο του κόμματος που θα γίνει τον Μάρτιο. Αμέσως μετά από αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αρχίσει να ανακοινώνει ψηφοδέλτια ξεκινώντας από την Δυτική Μακεδονία ώστε να βάλει επίσημα σε προεκλογικό ρυθμό το κόμμα και τους υποψήφιους του. Η κριτική από συνυποψήφιους του στο συνέδριο είναι δεδομένη, άλλωστε ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου έχουν δώσει δείγματα γραφής μέσα από τις συνεντεύξεις τους. Ωστόσο ο Χάρης Δούκας το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει να επιταχύνει βάζοντας συγκεκριμένες διαχωριστικές γραμμές. Θέσεις που έχουν γίνει αντιληπτές από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ που με επίσημο τρόπο μέσω του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, τις αποκλείει δείχνοντας ότι αν χρειαστεί θα υπάρξει πολιτική σύγκρουση στο συνέδριο. Άλλωστε στο οργανωτικό επίπεδο ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να έχει την απόλυτη κυριαρχία. Οι θέσεις αυτές έχουν να κάνουν με τον αποκλεισμό μέσω ψηφίσματος στο συνέδριο οποιουδήποτε σεναρίου συνεργασίας με την ΝΔ και την στελέχωση των ψηφοδελτίων μέσω προκριματικών εκλογών για τους υποψήφιους βουλευτές. Και οι δύο αυτές προτάσεις έχουν απορριφθεί από τον Κώστα Τσουκαλά που προφανώς εκφράζει τις θέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. “Η ανακύκλωση ενός ήδη λυμένου ζητήματος δεν βοηθά.

Το ζήτημα αυτό έχει κλείσει εκκωφαντικά τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ” απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Δούκα να μπει προς ψήφιση ο αποκλεισμός της ΝΔ από τους πιθανούς συνομιλητές. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη η απόφαση αυτή είναι ήδη ειλημμένη και η μη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ κλειδωμένη. Έτσι δεν υπάρχει πρόθεση για ανάλογο ψήφισμα, κάτι που θα φέρει σίγουρα τριβές με την πλευρά Δούκα που επιμένει.

Για το δεύτερο ζήτημα που βάζει στο τραπέζι ενόψει συνεδρίου ο Δήμαρχος της Αθήνας και αφορά τα ψηφοδέλτια με προκριματικές εκλογές, επίσης έρχεται αρνητική απάντηση από την Χαριλάου Τρικούπη. Κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη απαντά στο “Ποντίκι” ότι ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε προκριματικές για επιλογή βουλευτών και πως πάντα υπήρχε ανοιχτή διαδικασία αξιολόγησης. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν και τα ψηφοδέλτια θα γίνουν ένα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών στο συνέδριο.

Ο Χάρης Δούκας σε συνεχή κινητικότητα θα προσπαθήσει να καταγράψει την δική του δυναμική στο συνέδριο υπό αντιξοότητες καθώς αυτή την φορά πρέπει να καλύψει το κενό που άφησε οργανωτικά η ρήξη του με τον ισχυρό στις συνεδριακές διαδικασίες Μανώλη Χριστοδουλάκη. Με αυτά τα δεδομένα η κυριαρχία Ανδρουλάκη στο συνέδριο είναι βέβαιη και μάλιστα εμφατικά, κάτι που είναι γνωστό σε όλες τις πλευρές ωστόσο επιθυμούν την καταγραφή δυνάμεων ενόψει εκλογών. Ο Χάρης Δούκας με τις προτάσεις του αυτές ,πλασάρεται ως αριστερή αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ. Το βέβαιο είναι ότι η αντοχή της παράταξης στην πίεση από τα νέα κόμματα θα είναι καθοριστική τόσο για το κλίμα στο συνέδριο, όσο και για την επόμενη μέρα.

