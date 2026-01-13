Αγρότες: Με… κομματικά και αυτοδιοικητικά στελέχη της ΝΔ ο διάλογος στο Μαξίμου, καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Να αφήσει τα κόλπα και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των αγροτών καλεί τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στο Μαξίμου, με τους «πρόθυμους» αγρότες.

Ειδικότερα, με δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, σημείωσε πως «ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους της μειοψηφίας των αγροτικών μπλόκων κάποιοι εκ των οποίων είναι κομματικά και αυτοδιοικητικά στελέχη της ΝΔ», φωτογραφίζοντας γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή από το Κιάτο Κορινθίας, που είναι και περιφερειακός σύμβουλος συνδυασμού που στηρίχτηκε από τον πρωθυπουργό.

Μετά από αυτό, τόνισε, «ήρθε η ώρα να αφήσει τους εκβιασμούς και τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί, χωρίς κόλπα, με την πλειοψηφία των μπλόκων». Και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι κάνει διάλογο με τους γαλάζιους «κομματικούς εγκάθετους», την ώρα που κατηγορεί την πλειοψηφία των αγροτών ως κομματικούς εγκάθετους της αντιπολίτευσης.

Αφού ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους της μειοψηφίας των αγροτικών μπλόκων κάποιοι εκ των οποίων είναι κομματικά και αυτοδιοικητικά στελέχη της ΝΔ, ήρθε η ώρα να αφήσει τους εκβιασμούς και τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί χωρίς κόλπα με την πλειοψηφία των μπλόκων. Σήμερα αποδείχτηκε και κάτι άλλο, δεν ισχύει ότι «οι κομματικοί εγκάθετοι είναι αυτοί που δεν κατεβαίνουν στον διάλογο», με ένα googlaρισμα αποδεικνύεται το αντίθετο.

