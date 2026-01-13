Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κόντρες» ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού – «Δεν είστε μάρτυρας με προστιθέμενη αξία», λέει η Μιλένα Αποστολάκη

Με τη μαρτυρία της συνταξιούχου γεωπόνου Ειρήνης Κατσικοπούλου, η οποία είχε διατελέσει αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2015, συνεχίζει το έργο της η εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Η Μιλένα Αποστολάκη κατηγόρησε για παρελκυστική τακτική την κυβερνητική πλειοψηφία για την κλήτευση της Ειρήνης Κατσικοπούλου, χαρακτηρίζοντας μάλιστα, ιλαρό το γεγονός ότι καλείται να καταθέσει ένα πρόσωπο το οποίο πριν από δέκα χρόνια υπηρέτησε στη θέση του αντιπροέδρου μόλις για έξι μήνες. «Δεν είστε μάρτυρας με προστιθέμενη αξία, αλλά οι κυβερνώντες θέλουν έτσι να θολώσουν την εικόνα των βαρύτατων πολιτικών ευθυνών που βαρύνουν δικά της στελέχη, υποτιμώντας τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού», ανέφερε.

Απαντώντας στις ερωτήσεις των βουλευτών για το αν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι κατά τη διάρκεια της θητείας της στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η μάρτυρας απάντησε ότι «βεβαίως και έγιναν έλεγχοι και κλιμάκιο ελεγκτών από την ΕΕ, είχε έρθει και δεν υπήρξαν κρίσιμα ευρήματα τα οποία να θέσουν σε διακινδύνευση την αξιοπιστία κατανομής των ενισχύσεων προς τους αγρότες». Συμπλήρωσε ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι ήταν δειγματοληπτικού χαρακτήρα. Όπως είπε, «ατομικοί έλεγχοι σε 650.000 δικαιούχους δεν μπορούσαν να γίνουν, ενώ δεν υπήρχε η οικονομική ευχέρεια για να καλύψει ο Οργανισμός τα εκτός έδρας των ελεγκτών ή να προβεί σε πρόσληψη προσωπικού για να καλυφθούν οι ανάγκες της συγκεκριμένης υποχρέωσης».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, το ΠΑΣΟΚ, διά στόματος Μιλένας Αποστολάκη, ζήτησε να κατατεθεί στην Επιτροπή η επιστολή παραίτησης των ορκωτών λογιστών της εταιρείας LEVERAGE, στους οποίους είχε ανατεθεί ο έλεγχος των οικονομικών του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χρήση του 2024. «Τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας,ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.

Πηγές ΝΔ

Τη διαχρονικότητα του προβλήματος στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε η πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Ειρήνη Κατσινοπούλου. Στην κατάθεσή της μίλησε για στενή εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο με χαρακτηριστικά προβληματικής σχέσης καθώς άφηνε χαραμάδες για εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς. Μάλιστα, η κυρία Κατσινοπούλου ανέφερε ότι «επί δεκαετίες διαχρονικά βοούσε ο γεωτεχνικός κόσμος για όσα συνέβαιναν στον οργανισμό». Η μάρτυρας παρέθεσε σειρά αιτιών που οδηγούσαν σε μη ουσιαστικούς ελέγχους όπως η απουσία κτηματολογίου, δασικών χαρτών και διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, αδυναμίες που αντιμετώπισε αποτελεσματικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Κατσινοπούλου υποστήριξε ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό, ότι ο οργανισμός δεν είναι αρμόδιος για τον έλεγχο του Ε9 και χαρακτήρισε δύσκολη τη μετάβαση σε αλλαγές και σε ανεξάρτητο Οργανισμό καθώς θα οδηγούσαν ακόμη και σε μη πληρωμές, κάτι που ωστόσο πέτυχε η κυβέρνηση με μια καθυστέρηση μόνο 20 ημερών.

Πηγές ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ με αίτημα που κατέθεσε σήμερα ζητά να κατατεθεί στην εξεταστική επιτροπή η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που είχαν αναλάβει τον έλεγχο των καταστάσεων της χρήσης του 2024. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που έχει δει το φως της δημοσιότητας, η εταιρεία «LEVERAGE Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», στην οποία είχε ανατεθεί το έργο του ελέγχου των οικονομικών και λογιστικών στοιχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χρήση 2024 με την αρ. πρωτ. 74537/2025 απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού, υπέβαλε επιστολή παραίτησης με την οποία ανακοινώνει την αποχώρησή της από το εν λόγω έργο. Εφόσον επιβεβαιώνεται η ύπαρξη τέτοιας επιστολής, το περιεχόμενό της αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενδέχεται να αναδεικνύει ζητήματα που άπτονται της ορθής διοικητικής λειτουργίας, της διαχείρισης του έργου και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό υλοποιήθηκε. Τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας, ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ Για τον λόγο αυτό, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν την χορήγηση της συγκεκριμένης επιστολής παραίτησης της εταιρείας «LEVERAGE Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», καθώς και κάθε συναφούς εγγράφου που αφορά την υποβολή, την παραλαβή και την αποδοχή της, προκειμένου η Εξεταστική Επιτροπή να είναι σε θέση να αξιολογήσει αν υφίστανται φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή πλημμελούς άσκησης διοικητικών καθηκόντων. Η πρόσβαση στα ανωτέρω έγγραφα είναι αναγκαία για την πλήρη και ουσιαστική άσκηση του ελεγκτικού ρόλου της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς αναδεικνύεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρά την μεταφορά του στην ΑΑΔΕ και τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για την εξυγίανσή του εξακολουθεί να έχει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.

Διαβάστε επίσης:

Μπλόκα, δικογραφίες και δημοσκοπικά στοιχεία ακυρώνουν την επανεκκίνηση του Ιανουαρίου

Αγροτικό: Παρέμβαση της αστυνομίας προανήγγειλε ο Μαρινάκης – «Θα εφαρμοστεί ο νόμος», στις 3 η συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών

Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Στο παρελθόν τέτοια μονοπρόσωπα κόμματα δεν κατέβηκαν στις εκλογές ή συγκέντρωσαν 1%