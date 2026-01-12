Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επίθεση Μιλένας και ΣΥΡΙΖΑ στη ΝΔ για συγκάλυψη και αποκλεισμό μαρτύρων

Εν μέσω έντασης ξεκίνησε η πρώτη μετά τις γιορτές συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλλει συσκότιση και συγκάλυψη τόσο στην παρούσα επιτροπή οσο και σε εκείνη για τα Τέμπη.

Η Μιλένα Αποστολάκη κατηγόρησε την πλειοψηφία ότι επαναλαμβάνει το ίδιο μοτίβο, αποκλείοντας κρίσιμους μάρτυρες που αφορούν την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά να τεθεί σε ψηφοφορία η άμεση κλήτευση πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, ο οποίος έχει διαψεύσει καταθέσεις κυβερνητικών στελεχών.

Σφοδρή ηταν η κριτική και για την πρόθεση απαγόρευσης της τηλεοπτικής μετάδοσης των συνεδριάσεων. Σύμφωνα με την κ. Αποστολάκη, πρόκειται για «ομολογία πανικού», καθώς η δημόσια μετάδοση επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν τι συμβαίνει.

Μίλησε για σκάνδαλο με «γαλάζια» σφραγίδα, που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιγράφει ως εγκληματική οργάνωση, με εμπλοκή κυβερνητικών αξιωματούχων, στελεχών και μελών της ΝΔ.

«Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι θα αντιταχθεί σε κάθε αλλαγή που περιορίζει τη διαφάνεια και τη δημοσιότητα των Εξεταστικών Επιτροπών», τόνισε.

Έντονη ήταν και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που ανέφερε ότι η ΝΔ αποκλείει κρίσιμους μάρτυρες και επιμένει στη συσκότιση.

Για τον λόγο αυτό κατέθεσε και επικαιροποιημένο κατάλογο μαρτύρων.

«Η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής, κατ’ εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, επιμένει να αποκλείει κρίσιμους μάρτυρες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαξιώνοντας τη διαδικασία, με προφανή στόχο να «ξεμπερδεύει» όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Η ΝΔ αποκλείει κρίσιμους μάρτυρες και επιμένει στη συσκότιση

Η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής, κατ’ εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, επιμένει να αποκλείει κρίσιμους μάρτυρες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαξιώνοντας τη διαδικασία, με προφανή στόχο να «ξεμπερδεύει» όσο το δυνατόν πιο σύντομα», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αφήστε τα παραμυθάκια περί συγκάλυψης και αποκλεισμών», αντέτεινε ο Μακάριος Λαζαρίδης και υποστήριξε ότι η πλειοψηφία απέδειξε πως δεν έχει κάτι να κρύψει καθώς κάλεσε όλους τους κρίσιμους μάρτυρες και ουδείς αποκλείστηκε. «Η εξεταστική επιτροπή θα κλείσει τις εργασίες της σύμφωνα με την παράταση που έχει δοθεί. Εξάλλου η Μιλένα Αποστολάκη στο tik tok της ανέφερε πως έχουν βγει τα συμπεράσματα…», είπε.

Σε ότι αφορά στους μάρτυρες που πρότεινε Μιλένα Αποστολάκη σχολίασε πως αφενός οι δυο γενικοί γραμματείς δεν είχαν αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφετέρου ο Μάριος Σαλμάς «τη μια ημέρα είπε το ένα, την άλλη είπε το άλλο». Ισχυρίστηκε δε, πως «θα είχε ενδιαφέρον να ερχόντουσαν οι κουμπάροι του Νίκου Ανδρουλάκη να καταθέσουν πως έστησαν εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, αυτό θα ήταν διεύρυνση».

Αυτή την ώρα καταθέτει στην εξεταστική ο πρώτος μάρτυρας για το 2026, Αντώνης Μωϋσίδης, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 21/4/2015 – 23/6/2016. Θα ακολουθήσει ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης Καρυώτης (20/10/2016 -23/6/2016)

