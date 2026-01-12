Μέτωπο με την Καρυστιανού ανοίγει η κυβέρνηση – Γιατί ανησυχεί το Μαξίμου 

Η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να απειλεί λιγότερο απ´ όλα τα κόμματα την ΝΔ, στο Μέγαρο Μαξίμου ωστόσο εμφανίζονται ανησυχεί για την ζημία που μπορεί να προκαλέσει η πρόεδρος του Συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών στο κυβερνών κόμμα από τις καθημερινές της επιθέσεις.

Γι αυτό και οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν αποφασίσει από εδώ και εμπρός να την αντιμετωπίζουν ως πολιτικό και όχι ως μία μητέρα που έχασε το παιδί της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Οι ίδιοι άνθρωποι θεωρούν ακόμα ότι τώρα που η Μαρία Καρυστιανού δέχεται επιθέσεις από τα κόμματα αλλά και από τους συγγενείς των θυμάτων είναι η κατάλληλη ώρα για να επανέλθουν στο παλαιότερο αφήγημα τους ότι η πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών είναι επικίνδυνη για την χώρα καθώς μέσα από συναισθηματικά κίνητρα επιχειρεί να βάλει την χώρα σε περιπέτεια.

Αναλύοντας μάλιστα τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τα γαλάζια στελέχη υποστηρίζουν ότι η Μαρία Καρυστιανού θα είναι στην δεύτερη θέση με ότι αυτό σημαίνει από την στιγμή που η ΝΔ είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Στηρίζουν αυτή τους την άποψη στο γεγονός ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις η πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών προσεγγίζει με τον αντισυστημικό της λόγο , τους θυμωμένους ψηφοφόρους, τους αναποφάσιστους και όσους έχουν απομακρυνθεί από τα κόμματα.

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα ο πρωθυπουργός πέρασε στην αντεπίθεση και κάνοντας πράξη το δόγμα «Μητσοτάκης ή χάος» μιλώντας για σειρήνες εναλλακτικών προτάσεων, ενώ ζήτησε από τους πολίτες να αναγνωρίζουν τις φωνές του Νάσου. Με λίγα λόγια το δίλλημα “σταθερότητα η περιπέτεια “ θα αξιοποιηθεί στο έπακρο καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου υποστηρίζουν ότι μετά από πολύ καιρό βρίσκονται αντιμέτωποι σε έναν σοβαρό αντίπαλο ο οποίος όμως μπορεί τελικά να λειτουργήσει υπέρ του κυβερνώντος κόμματος συσπειρώντας τους νοικοκυραίους γύρω από την ΝΔ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα δέκα χρόνια στην ηγεσία της ΝΔ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο για μία κυβέρνηση η οποία βρίσκεται στον έβδομο χρόνο να κρατάει τη μεταρρυθμιστική της ορμή. Ο κόσμος πάντα μπορεί να αισθάνεται μια κούραση, να σαγηνεύεται, ενδεχομένως, από κάποιες “σειρήνες” εναλλακτικών προτάσεων. Λέω σε όλες και σε όλους: ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τους πειραματισμούς με τον λαϊκισμό η χώρα τους πλήρωσε πολύ ακριβά στο παρελθόν και πιστεύω ότι αυτά τα διδάγματα έχουν γίνει μαθήματα για τους πολίτες» και πρόσθεσε :

«Το συμβόλαιο αλήθειας εξακολουθούμε και υπογράφουμε κάθε μέρα με τους Έλληνες πολίτες. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι από εμένα δεν θα ακούσουν ψέματα. Το «ναι» είναι «ναι» και το “όχι” είναι “όχι”. Δεν πρόκειται ποτέ να τάξουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Έστω και αν μερικές φορές γινόμαστε προσωρινά δυσάρεστοι, έχουμε δεσμευτεί να λέμε την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες. Και ξέρουμε ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν την κρίση να ακούν και να ξεχωρίζουν τις φωνές της υπευθυνότητας από τις φωνές του λαϊκισμού και της ανευθυνότητας».

Όπως δείχνουν όλα οι λέξεις λαϊκισμός και ανευθυνότητα θα είναι καθημερινά στο λεξιλόγιο των γαλάζιων στελεχών ενώ το αφήγημα θα είναι ότι μόνο η ΝΔ μπορεί να εγγυηθεί την σταθερότητα της χώρας .

Πάντως η Μαρία Καρυστιανού έδειξε τις προθέσεις της καθώς τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα επιτέθηκε εναντίον της κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος υπενθυμίζοντας παλαιότερες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 και θέτει το ερώτημα αν αυτές ήταν ειλικρινείς.

Παράλληλα επιτέθηκε και εναντίον του Νίκου Δένδια για το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζοντας ότι αλλοιώνει τον συνταγματικό πυρήνα της εθνικής άμυνας και συνιστά «επικίνδυνο σκάνδαλο» που λειτουργεί εις βάρος της κοινωνίας και της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Το «κόμμα Καρυστιανού» και η νέα ρωγμή στο πολιτικό σύστημα

Ο Γεωργιάδης πέταξε «καρφί» σε Δένδια: «Να μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου» (video)

Στη Μαδρίτη τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης – Επαφές με Σάντσεθ και βασιλιά Φίλιππο