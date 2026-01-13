search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

13.01.2026 10:06

Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Στο παρελθόν τέτοια μονοπρόσωπα κόμματα δεν κατέβηκαν στις εκλογές ή συγκέντρωσαν 1%

«Εμείς παίζουμε στο γήπεδο πρόγραμμα-θέσεις= εφαρμογή παραδοτέων. Εμείς μιλάμε με τα έργα μας. Δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική σχολιασμού υποθετικών μονοπρόσωπων κομμάτων» είπε το πρωί της Τρίτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για το κόμμα Καρυστιανού.

Κληθείς, δε, να σχολιάσει τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview, ο κ. Μαρινάκης είπε «το τι θα γίνει θα το δείξει η ιστορία. Στο παρελθόν τέτοια μονοπρόσωπα κόμματα ξεκίνησαν με ισχυρά διψήφια ποσοστά και δεν κατέβηκαν στις εκλογές ή συγκέντρωσαν 1% ακόμα και με πρώην πρωθυπουργούς, χωρίς να λέω ότι αυτό θα γίνει με την κυρία Καρυστιανού και τον κ. Τσίπρα».

Αναρωτήθηκε, στο πλαίσιο αυτό «θα μπορούσε ένα κόμμα χωρίς θέσεις να αντιμετωπίσει την κρίση στον Έβρο, να πάει στο Κογκρέσο και να μιλήσει, να αντιμετωπίσει την πανδημία;».

«Υπάρχει μια διαφορά του 2027 με το 2015. Οι “πάμε όπου βγει” κυβέρνησαν και από την αριστερά και από την άκρα δεξιά, η πάνω και η κάτω πλατεία κυβέρνησε και τι είδαμε; 120 δισ., νέους φόρους, υπουργούς να καταδικάζονται, δημόσιες σχέσεις με καθεστώτα Μαδούρο.

Δηλαδή την ακρίβεια θα τη λύσουν οι σοφιστείες ή οι αφορισμοί ή το να λέει ένας πολίτης ότι θα φυλακίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους;» κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

