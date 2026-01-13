Αγροτικό: Προς μετωπική κυβέρνησης – ΚΚΕ 

Μπορεί ακόμα και οι αγρότες που είναι αρνητικοί στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό να αφήνουν ένα μικρό περιθώριο συνεννόησης σήμερα το πρωί να υπάρξει ένα βήμα καλής θέλησης απ όλες τις πλευρές στο Μέγαρο Μαξίμου προεξοφλούν ωστόσο ότι τελικά την πόρτα του πρωθυπουργικού γραφείου θα περάσουν σήμερα, στις 15.00, μόνον οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων από τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και την Κρήτη που εξ αρχής διαφοροποιήθηκαν από την Πανελλαδική Επιτροπή, οι οποίοι ωστόσο, αποτελούν την μειοψηφία.

Εάν τελικά δεν υπάρξει λύση ώστε να πάνε και οι εκπρόσωποι του συντονιστικού των αγροτών στην συνάντηση τότε όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η κυβέρνηση θα επιθυμούσε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να εκτονωθεί η κρίση καθώς τα όσα έχουν συμβεί με τους αγρότες έχουν λαβώσει το προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός πάντως με την επιστροφή του από τη Μαδρίτη, αναμένεται να προεδρεύσει σε σύσκεψη προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω διαχείριση του θέματος. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από το πως εξελίχθηκε η ιστορία και πλέον θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει δυναμική αντίδραση με την εφαρμογή του Plan B .

Κυβερνητικά στελέχη έδειχναν πάντως χθες πίσω από τον τορπιλισμό της συζήτησης το ΚΚΕ και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι τα επόμενα εικοσιτετράωρα η κυβέρνηση δεν θα στραφεί εναντίον του Περισσού.

Η εφαρμογή του Plan B πάντως σημαίνει ότι άμεσα θα εφαρμοστούν τα μέτρα για επιβολή ποινικών/αστικών/διοικητικών ποινών σε όσους αγρότες έχουν συμμετάσχει σε επεισόδια εναντίον της ΕΛ.ΑΣ ή παρακωλύουν τις μετακινήσεις.

Αγρότες υποστηρίζουν πάντως ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι να διασπάσει το αγροτικό κίνημα και στην συνέχεια να τους διαλύσουν με μέτρα καταστολής.

Ο Ρίζος Μαρούδας, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας στην συνέλευση του μπλόκου αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα λέγοντας: «δεν θα παίξουμε το παιχνίδι της κυβέρνησης. Είχαμε θέσει τους όρους μας, είχαμε βγάλει πανελλαδική εκπροσώπηση μέσα από την μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια. Ήταν σε γνώση της κυβέρνησης. Τις αποφάσεις μας δεν τις παζαρεύουμε για τα δικά τους σχέδια να μας διασπάσουν και να συκοφαντήσουν».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «Μιλάμε για 6 μπλόκα που παλεύουν εδώ και βδομάδες να βάλουν πλάτη στην προσπάθεια της κυβέρνησης να διασπάσει τον αγώνα μας. Το θέμα δεν είναι μόνο αριθμητικό είναι ότι μας εμπαίζει μετά από τόσες μέρες που είμαστε στο δρόμο και ζητάμε την επιβίωση μας. Έχουμε αξιοπρέπεια και απαιτούμε λύσεις!» και σημείωσε «Εμείς ζητήσαμε τον διάλογο και τον αποδέχτηκαν δεν μπορεί κανένας να μας πει ότι δεν θέλουμε να πάμε! Εδώ είναι αγώνας επιβίωσης, ξεσηκωμός για την ζωή μας και δεν δεχόμαστε από την κυβέρνηση να παίζει παιχνίδια με την επιβίωση μας.

Αργά χθες το βράδυ, κυβερνητικές πηγές, δίνοντας ένα πρώτο στίγμα, σημείωναν ότι η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή είχε πει «Ναι» στο διάλογο με τους αγρότες, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στις 6 Δεκεμβρίου από το Μαρκόπουλο, να τους προτείνει συνάντηση, εφόσον έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα.«Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου», έλεγαν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας ότι όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο και ότι από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι ο διάλογος προϋποθέτει κανόνες λειτουργίας, ώστε να είναι αποτελεσματικός και όχι προσχηματικός.

Πάντα κατά τις ίδιες πηγές, «για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της Κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές. Η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική. Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές» κατέληγαν οι ίδιες πηγές.

