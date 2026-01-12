search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 17:26
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 16:30

Τσουκαλάς για Mercosur: Απέκρυψε ο Μαρινάκης ότι η κυβέρνηση υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα, όπως κάνει πάντα

12.01.2026 16:30
kostas-tsoukalas

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της συμφωνίας Mercosur ασκεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του με τίτλο «Απέκρυψε ο κ. Μαρινάκης από το δελτίο παραπλάνησης που βγάζει κάθε μέρα, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα, όπως κάνει πάντα» αναφέρει: «Ο κ. Μαρινάκης στο προγραμματισμένο σημερινό δελτίο παραπλάνησης των πολιτών, επέλεξε να πει ψέματα για τη συμφωνία ΕΕ- Mercosur. Μια συμφωνία που δεν είναι ισόρροπη, δεν προστατεύει τον Έλληνα αγρότη, δεν εγγυάται ασφαλή τρόφιμα και δεν διασφαλίζει το περιβάλλον. Η συμφωνία χωρίς αλλαγές, θα δημιουργήσει καταναλωτές δύο ταχυτήτων, τους εύπορους που θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα και τα χαμηλά εισοδήματα που θα καταναλώνουν μη ασφαλή τρόφιμα».

Επιπλέον ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «σκοπίμως ο κ. Μαρινάκης απέκρυψε πως τη συμφωνία δεν στήριξε η μεγαλύτερη γεωργική χώρα της ΕΕ, η Γαλλία. Ότι επίσης δεν την ψήφισαν η Πολωνία, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία και η Αυστρία, ενώ το Βέλγιο απείχε». Προσθέτει πως «δεν είπε επίσης πως η Ιταλία υπερψήφισε εξασφαλίζοντας σημαντικά ανταλλάγματα με διαπραγμάτευση, όπως την ταχύτερη καταβολή χρηματοδότησης 45 δισ. ευρώ που προέρχονται από την ΚΑΠ 2028-2034».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως κάνει πάντα, υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση, χωρίς κανένα αντάλλαγμα», σημειώνει.

Αναφέρει τέλος πως «οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψήφισαν με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, την προστασία της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και τη βιωσιμότητα της ΚΑΠ». «Για το ΠΑΣΟΚ, η αγροτική πολιτική δεν είναι στατιστικό μέγεθος όπως το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Είναι πυλώνας περιφερειακής ανάπτυξης, συντελεστής κοινωνικής συνοχής, εγγυητής της επισιτιστικής επάρκειας και της διατροφικής ασφάλειας, είναι η εθνική παραγωγική μας βάση», τονίζει.

Διαβάστε επίσης:

Σάντσεθ σε Μητσοτάκη: Από την κρίση του ευρώ στην προεδρία του Eurogroup η Ελλάδα

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

Αγροτικές κινητοποιήσεις – Μαρινάκης: «Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων» – «Η δική μας θέση παραμένει αμετακίνητη» διαμηνύουν οι αγρότες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes-234235
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι αγρότες μιλούν για «επικοινωνιακά παιχνίδια» – Εμπλοκή στη συνάντηση με Μητσοτάκη, εν αναμονή αποφάσεων στα μπλόκα

mark ruffalo
LIFESTYLE

Σφυροκόπημα Μαρκ Ράφαλο σε Τραμπ στις Χρυσές Σφαίρες: Είναι «παιδόφιλος, ο «χειρότερος άνθρωπος» (Video)

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον

M_M01236
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Με αριθμό ρεκόρ 30.000 συμμετοχών θα διεξαχθεί ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας (photos/video)

tsipras-ithaki-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «Ιθάκη» πάει Θεσσαλονίκη με … Τεμπονέρα στο πάνελ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 17:23
agrotes-234235
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι αγρότες μιλούν για «επικοινωνιακά παιχνίδια» – Εμπλοκή στη συνάντηση με Μητσοτάκη, εν αναμονή αποφάσεων στα μπλόκα

mark ruffalo
LIFESTYLE

Σφυροκόπημα Μαρκ Ράφαλο σε Τραμπ στις Χρυσές Σφαίρες: Είναι «παιδόφιλος, ο «χειρότερος άνθρωπος» (Video)

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον

1 / 3