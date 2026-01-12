Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

Τη διαπίστωση του για «περικύκλωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από εξωτερικούς φορείς που απέβλεπαν στα δισ. που διαχειριζόταν ο Οργανισμός», κατέθεσε ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής ο πρώην πρόεδρος του Αντώνης Μωυσίδης.

Ανοίγοντας με την κατάθεσή του τον κύκλο της έρευνας της περιόδου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μωυσίδης ανέφερε ακόμη πως οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών».

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών αρνήθηκε πως είχε περιέλθει σε γνώση του η ύπαρξη κυκλώματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας πως «μπορεί να υπήρξαν πανωγραψίματα από εκείνα τα χρόνια, αλλά αυτά, αυτού του μεγέθους που ακούμε σήμερα στη δικογραφία, δεν υπήρχαν. Άκουγα διάφορα που μπορεί να συνέβαιναν, αλλά κύκλωμα, όχι, δεν άκουσα ποτέ». Αρνήθηκε ακόμη ότι υπήρξαν παρεμβάσεις υπουργού στο έργο του ή ότι είχε δεχθεί απειλές ή εκβιασμούς.

Αντ. Μωυσίδης : Όχι, όχι δεν είχα. Μένω έκπληκτος. Πάντα υπήρχαν τηλεφωνήματα από εδώ και από εκεί.

Σε ότι αφορά στην περιβόητη τεχνική λύση, απάντησε πως «εμείς δεν ασχοληθήκαμε με τη τεχνική λύση, την πήραμε ως δεδομένη». Σε άλλο σημείο υποστήριξε πως «δεν ήταν λάθος στη συγκεκριμένη στιγμή, δεν θα πληρώνονταν ένα αριθμός κτηνοτρόφων».

Πηγές της ΝΔ σχολίαζαν πως κατά την κατάθεση του μάρτυρα αναδείχθηκαν οι διαχρονικές παθογένειες της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως επεσήμαναν, ο Αντώνης Μωυσίδης «χαρακτήρισε «μέγγενη» τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και τον τεχνικό σύμβουλο», ενώ ειδικά για την τεχνική λύση, τονίζουν πως κατέθεσε ότι: «δεν ασχοληθήκαμε γιατί την είχαμε πάρει ως δεδομένη… Δεν ήταν λάθος γιατί αλλιώς δεν θα πληρώνονταν αρκετοί κτηνοτρόφοι».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ αρνείται να καλέσει κρίσιμους μάρτυρες

Πηγές του ΠΑΣΟΚ επέμειναν στην κλήτευση και εξέταση κρίσιμων μαρτύρων, πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων – όπως οι πρώην Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ κ.κ. Μπαγινέτας και Παπαγιαννίδης, καθώς και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, με καθοριστικό ρόλο και γνώση σχετικά με το οργανωμένο σύστημα παρανομίας στις αγροτικές επιδοτήσεις την περίοδο 2019-2025. Επίσης, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι ανάγκη να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο οποίος με δηλώσεις του στις 10/1/26 στο Kontra Channel διέψευσε όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γ. Μυλωνάκης

Αναφορικά με την κατάθεση Μωυσίδη, το ΠΑΣΟΚ εστίασε στη διαπίστωσή του περί «περικύκλωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από εξωτερικούς φορείς που απέβλεπαν στα δισ. που διαχειριζόταν». Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως «ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ο ίδιος κατέθεσε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε ουσιαστική συμμετοχή σε κρίσιμες αποφάσεις που ελήφθησαν για την κατανομή βοσκοτόπων».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο μάρτυρας αποδόμησε το μύθευμα περί διαχρονικών παθογενειών

Την ίδια ώρα πηγές του ΣΥΡΙΖΑ την ίδια ώρα ανέφεραν πως ο Αντώνης Μωυσίδης «αποδόμησε το μύθευμα περί διαχρονικών παθογενειών».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο μάρτυρας «ξεκαθάρισε ότι ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, δεν παρενέβη ποτέ στο έργο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ κανένας κομματάρχης, όπως ο «γαλάζιος» Γιώργος Ξυλούρης, δεν μπαινόβγαινε στο υπουργείο».

«Έπεσε έτσι στο κενό η απόπειρα του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, να καταδείξει, υποτίθεται, τις διαχρονικές ευθύνες για τη δυσλειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιγράφει ξεκάθαρα τη λεηλασία που έλαβε χώρα επί ΝΔ», ανέφεραν.

