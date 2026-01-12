Αγροτικές κινητοποιήσεις: Μπέρδεμα της τελευταίας στιγμής με τις αυριανές συναντήσεις στο Μαξίμου – «Παίζεται» ακόμα και αναβολή

Με ερωτηματικό πλέον πραγματοποιούνται οι προετοιμασίες για τις αυριανές συναντήσεις εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα με τον πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κι αυτό, διότι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων εμφανίζονται εξαιρετικά επιφυλακτικοί – ως αρνητικοί – στην πρόταση («καλή τη πίστει») της κυβέρνησης για δύο διαδοχικές συναντήσεις με αντιπροσωπείες αποτελούμενες από 20 άτομα η καθεμιά, καθώς θεωρούν ότι δεν εκπροσωπούν την πανελλαδική επιτροπή από τα μπλόκα.

Κόκκινη γραμμή

Την αρχή έκανε το πρωί της Δευτέρας – μιλώντας στον ΑΝΤ1 – ο εκπρόσωπος της ομοσπονδίας αγροτών Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, ο οποίος δήλωσε ότι «η πανελλαδική (σ.σ. επιτροπή μπλόκων) πρότεινε δύο επιτροπές, η μια από 25 αγρότες και η άλλη από 10 αλιείς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους. Η δεύτερη επιτροπή που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι με όσους δεν συμμετέχουν στην πανελλαδική. Εμείς περιμένουμε την επίσημη απάντηση για τις δύο επιτροπές που προτείναμε στην πανελλαδική. Αν δεν γίνει δεκτό αυτό θα δούμε με τα υπόλοιπα μπλόκα τι θα κάνουμε. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην πάμε».

Ο Σ. Αλειφτήρας τόνισε ότι «το 25+10 είναι κόκκινη γραμμή, προτείναμε και μια 35μελη επιτροπή αλλά μας είπαν δεν μπορεί να χωρέσει χωροταξικά στο Μαξίμου. Όταν ο πρωθυπουργός λέει ότι θέλει να δει εκπροσώπους από όλα τα μπλόκα και όλους τους κλάδους, οι 35 είναι ο ελάχιστος αριθμός», προσθέτοντας ότι «δεν λέω στον πρωθυπουργό ποιους θα δει αλλά η 20μελης που είπαν είναι από τα αποσχισθέντα από την πανελλαδική επιτροπή μπλόκα. Εμείς θέλουμε ως πανελλαδική που εκπροσωπούμε τα 60 μπλόκα, να γίνουν δύο επιτροπές η μια με 25 άτομα και η άλλη με 10. Δεν μπορεί να μετέχουν στην εκπροσώπηση της πανελλαδικής άτομα που έχουν διαφωνήσει μαζί της. Δεν πρόκειται να πάμε με συναδέλφους που δημόσια έχουν διαφωνήσει με την πανελλαδική».

«Δεν ξέρω πού τους βρήκε»…

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ήταν ακόμα πιο αιχμηρός, λέγοντας ότι «εμείς σαν πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων βρήκαμε ποιοι θα πάμε, τώρα η κυβέρνηση θέλει να κάνει και μια δική της επιτροπή. Όταν λέει εικοσαμελής επιτροπή και πρέπει να είναι από την Κρήτη και απ’ αλλού, αυτούς τους κανονίζει η ίδια η κυβέρνηση. Εμείς σαν πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων βγάλαμε 25 οι οποίοι θα είναι για την φυτική παραγωγή και 10 κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος από τα μπλόκα στην Κρήτη, αλλά οι υπόλοιποι που θέλει να βάλει η κυβέρνηση δεν ξέρω πώς τους βρήκε».

Ο Κ. Τζέλας επισήμανε ότι «το να προσπαθεί να διαχωρίσει το αγροτικό κίνημα που είναι συγκεκριμένο και είναι ένα κι εκφράζεται μέσα από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων νομίζω ότι είναι προσπάθεια της κυβέρνησης να τινάξει τη συζήτηση στον αέρα και να αναλωθούμε σε άλλα πράγματα πέρα από τα προβλήματα που μας απασχολούν», προσθέτοντας ότι «αν είναι να καθορίσει η κυβέρνηση την σύνθεση της αντιπροσωπείας, δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα νόημα να πάμε. Εμείς είμαστε η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων, εμείς θα κανονίσουμε ποια άτομα θα πάνε».

Η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει το τοπίο

Επίσης, από τον «αέρα» του Action24, o πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση αυτό που έχει αφήσει να διαρρεύσει είναι η Πανελλαδική Επιτροπή με 62 μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους θα συναντηθεί με 20 που θα είναι και κτηνοτρόφοι και αλιείς. Μετά, στις 15:00, έχουν καθορίσει νέο ραντεβού σε συνάντηση που θα είναι οι αγρότες της Κρήτης, που είχαν συναντηθεί με τον Χατζηδάκη και δεν ήταν καν σε μπλόκα, με τα Πράσινα Φανάρια και ό,τι άλλο μπλόκα έμειναν εκτός Πανελλαδικής», τονίζοντας ότι «πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα βγει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πάμε».

«Η Πανελλαδική έχει ορίσει μια 25μελή επιτροπή και μια 10μελή κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων και ζητήσαμε δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό 25 και 10. Αυτό από την κυβέρνηση δεν έχει γίνει αποδεκτό αυτή τη στιγμή», είπε και κάλεσε την κυβέρνηση να κάνει «μια επιλογή αν θέλει να συναντηθεί με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, ή αν θέλει να συναντηθεί με αγρότες που βρίσκονται σπίτι τους».

Χατζηδάκης: Ακατανόητο

Απαντώντας στα όσα λένε οι αγρότες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε στο ΟΡΕΝ ότι «η κυβέρνηση από την αρχή μια μετριοπαθή στάση Με καλή πίστη και κοινή λογική ο διάλογος θα γίνει. Να μην έχουμε όλοι μας μια στάση που να ξεπερνάει τα όρια […] Η κυβέρνηση με τη στάση της θέλει να διευκολύνει τον διάλογο, να το ξανασκεφτούν οι αγροτοσυνδικαλιστές», προσθέτοντας ότι «θα είναι τελείως ακατανόητο για όλους τους Έλληνες πολίτες, οι αγρότες να μην έρθουν στον διάλογο. Έχουν τη δυνατότητα να έρθουν να θέσουν τα αιτήματά τους (…) Όλοι πρέπει να έρθουν στον διάλογο […]. Να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να αρνείσαι να μην πηγαίνεις, δεν έχει προηγούμενο ούτε στην Ελλάδα»

