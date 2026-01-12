Αγροτικές κινητοποιήσεις – Μαρινάκης: «Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων» – «Η δική μας θέση παραμένει αμετακίνητη» διαμηνύουν οι αγρότες

Αμετακίνητη στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι αυριανές συναντήσεις με τους αγρότες εμφανίστηκε η κυβέρνηση διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, τη στιγμή που οι εκπρόσωποι των μπλόκων εκφράζουν επιφυλάξεις και ζητούν συγκεκριμένες συνθέσεις στις αντιπροσωπείες τους.

Κατά τη διάρκεια του briefing, o Π. Μαρινάκης δήλωσε ότι «στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, οπότε είναι δύο συναντήσεις που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παρουσία του πρωθυπουργού. Η πρώτη με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως έχει ζητηθεί, και η δεύτερη με τους υπόλοιπους που οι πρώτη δεν θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή», προσθέτοντας ότι «θα γίνουν δύο συναντήσεις επειδή οι εκπρόσωποι της πανελλαδικής επιτροπής δεν ήθελαν να είναι στη συνάντηση με κάποιους άλλους όμως η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων».

«Για προφανείς λόγους ασφαλείας περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων. Στη μια το μεσημέρι θα γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι «έχουμε διαμηνύσει ότι για να είναι εποικοδομητική συνάντηση, όχι ένα πανηγύρι που δεν θα βγαίνει άκρη, πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων στη συνάντηση. Αναμένουμε τα ονόματα ούτως ώστε αύριο πιθανότατα το μεσημέρι να δεχθεί ο πρωθυπουργός και το υπόλοιπο κυβερνητικό κλιμάκιο τους εκπροσώπους των αγροτών»

Όσον αφορά στα αιτήματα των αγροτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «δεν υπάρχουν παραπάνω μέτρα από αυτά που έχουν ανακοινωθεί», σημειώνοντας πάντως ότι «φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, με κλειδωμένη τιμή για δύο χρόνια, δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μόνο η Ελλάδα έχει ειδικό, θεσμοθετημένο τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα».

Επανέλαβε, δε, ότι περίπου 9 στους 10 αγρότες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «ΓΑΙΑ» δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτό σημαίνει πως θα λάβουν τη νέα χαμηλή τιμή των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις 177.954 αγροτικές παροχές ρεύματος που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ:

155.103 παροχές, δηλαδή το 87,2% των αγροτών είναι ενεργοί στο ΓΑΙΑ χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές,

16.215 παροχές, δηλαδή το 9,1% των αγροτών είναι ενεργοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές, που εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης και

6.636 παροχές, δηλαδή το 3,7% των αγροτών είναι μη ενεργοί στο ΓΑΙΑ, καθώς πρόκειται για νέες παροχές ή παροχές σε διαδικασία επανένταξης.

Από την πλευρά τους, πάντως, οι αγρότες της πανελλαδικής επιτροπής εμφανίζονται ανυποχώρητοι ως προς τον αριθμό και τη σύνθεση των επιτροπών που έχουν προτείνει για την αυριανή συνάντηση με την κυβέρνηση. «Η δική μας θέση παραμένει αμετακίνηση», διαμήνησαν μετά την τοποθέτηση Μαρινάκη και, σύμφωνα με το thesspost.gr, εκτιμούν ότι η εμμονή της κυβέρνησης να δει τους αγρότες σε δύο επιτροπές των 20 ατόμων, με τη συμμετοχή αγροτών που έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από τη γραμμή της Πανελλαδικής Επιτροπής, αποτελεί προσπάθεια διάσπασης του μετώπου τους. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε έκτακτη γενική συνέλευση που θ πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο μπλόκο της Νίκαιας.

