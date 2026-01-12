search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 17:26
12.01.2026 16:10

Ελληνοτουρκικά: Οι διμερείς σχέσεις στο επίκεντρο της επικοινωνίας Γεραπετρίτη – Φιντάν

12.01.2026 16:10
Σειρά ζητημάτων που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις Αθήνας – Άγκυρας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με το ελληνικό ΥΠΕΞ, οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν κυρίως στις διμερείς σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.

1 / 3