Ελληνοτουρκικά: Οι διμερείς σχέσεις στο επίκεντρο της επικοινωνίας Γεραπετρίτη – Φιντάν

Σειρά ζητημάτων που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις Αθήνας – Άγκυρας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με το ελληνικό ΥΠΕΞ, οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν κυρίως στις διμερείς σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.

FM George Gerapetritis had a 📞conversation w/ Türkiye FM @HakanFidan.

Discussion on bilateral relations, regional & int. dvpts. pic.twitter.com/QYsBMCST5p — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 12, 2026

